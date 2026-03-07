Il primo posticipo serale del sabato di Serie B è quello tra Venezia e Reggiana. La gara, valida per la ventinovesima giornata di campionato, è in programma alle ore 17:15 del 7 marzo allo stadio Pierluigi Penzo. I padroni di casa vogliono mantenere la vetta, condivisa al momento con il Monza. Gli ospiti devono cercare di allontanare la zona playout, a solo un punto di distacco. Ecco dove vedere Venezia- Reggiana in diretta tv e streaming.
Venezia-Reggiana, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE
La partita valida per la ventinovesima giornata di Serie B e in programma alle ore 17:15 di sabato 7 marzo è visibile esclusivamente in streaming. La prima possibilità è tramite LaB Channel, canale esclusivo del campionato cadetto disponibile su Amazon Prime Video. La seconda è con Dazn. In questo caso, durante la sfida è attiva la FanZone per poter commentare in diretta le migliori azioni e partecipare a sondaggi.
Lo stato di forma delle due squadre—
Il Venezia arriva da quattro risultati utili consecutivi alla sfida di sabato. La squadra di Giovanni Stroppa ha raccolto tre punti contro Cesena (0-4), Pescara (3-2) e Avellino (4-0). Ha poi pareggiato contro il Sudtirol per 1-1. Quello dei veneti è comunque un 2026 da urlo. Il pareggio con i tirolesi e la sconfitta con il Modena per 0-2 sono le uniche non vittorie in Serie B dall'inizio del nuovo anno.
La Reggiana arriva dalla pesante sconfitta per 0-4 con il Sudtirol. Questa partita ha messo fine a una striscia di 4 partite consecutive di imbattibilità. Gli emiliani hanno infatti vinto con Mantova e Spezia per 1-0 e hanno pareggiato 1-1 con Empoli e Avellino. Il momento della squadra di Lorenzo Rubinacci è comunque positivo se si considera che prima di queste quattro gare aveva infilato otto partite senza successi.
Le probabili formazioni—
Mentre per Stroppa la situazione della rosa non vede assenze pesanti, completamente diversa è quella di Rubinacci. La squadra emiliana arriva alla gara di sabato acciaccata. Sono fuori per infortunio Rozzio, Vicari, Bozhanaj, Gondo, Belardinelli, Paz, e Bozzolan. Le due squadre dovrebbero scendere in campo così:
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Svoboda, Franijc; Hainaut, Busio, Kike Perez, Doumbia, Haps; Yeboah, Adorante. Allenatore: Giovanni Stroppa.
REGGIANA (3-5-2): Micai; Papetti, Lusuardi, Bonetti; Libutti, Charlys, Reinhart, Portanova, Tripaldelli; Girma, Novakovich. Allenatore: Lorenzo Rubinacci.
