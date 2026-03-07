Venezia-Reggiana, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

La sfida è in programma alle ore 17:15 di sabato 7 marzo allo stadio Pierluigi Penzo

Filippo Montoli 7 marzo 2026 (modifica il 7 marzo 2026 | 11:02)

Il primo posticipo serale del sabato di Serie B è quello tra Venezia e Reggiana. La gara, valida per la ventinovesima giornata di campionato, è in programma alle ore 17:15 del 7 marzo allo stadio Pierluigi Penzo. I padroni di casa vogliono mantenere la vetta, condivisa al momento con il Monza. Gli ospiti devono cercare di allontanare la zona playout, a solo un punto di distacco. Ecco dove vedere Venezia- Reggiana in diretta tv e streaming.

Per guardare il calcio e lo sport in STREAMING GRATIS, avete tre alternative:

Venezia-Reggiana, dove vedere la partita in diretta tv e streaming — La partita valida per la ventinovesima giornata di Serie B e in programma alle ore 17:15 di sabato 7 marzo è visibile esclusivamente in streaming. La prima possibilità è tramite LaB Channel, canale esclusivo del campionato cadetto disponibile su Amazon Prime Video. La seconda è con Dazn. In questo caso, durante la sfida è attiva la FanZone per poter commentare in diretta le migliori azioni e partecipare a sondaggi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Lo stato di forma delle due squadre — Il Venezia arriva da quattro risultati utili consecutivi alla sfida di sabato. La squadra di Giovanni Stroppa ha raccolto tre punti contro Cesena (0-4), Pescara (3-2) e Avellino (4-0). Ha poi pareggiato contro il Sudtirol per 1-1. Quello dei veneti è comunque un 2026 da urlo. Il pareggio con i tirolesi e la sconfitta con il Modena per 0-2 sono le uniche non vittorie in Serie B dall'inizio del nuovo anno.

La Reggiana arriva dalla pesante sconfitta per 0-4 con il Sudtirol. Questa partita ha messo fine a una striscia di 4 partite consecutive di imbattibilità. Gli emiliani hanno infatti vinto con Mantova e Spezia per 1-0 e hanno pareggiato 1-1 con Empoli e Avellino. Il momento della squadra di Lorenzo Rubinacci è comunque positivo se si considera che prima di queste quattro gare aveva infilato otto partite senza successi.

Le probabili formazioni — Mentre per Stroppa la situazione della rosa non vede assenze pesanti, completamente diversa è quella di Rubinacci. La squadra emiliana arriva alla gara di sabato acciaccata. Sono fuori per infortunio Rozzio, Vicari, Bozhanaj, Gondo, Belardinelli, Paz, e Bozzolan. Le due squadre dovrebbero scendere in campo così:

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Svoboda, Franijc; Hainaut, Busio, Kike Perez, Doumbia, Haps; Yeboah, Adorante. Allenatore: Giovanni Stroppa.

REGGIANA (3-5-2): Micai; Papetti, Lusuardi, Bonetti; Libutti, Charlys, Reinhart, Portanova, Tripaldelli; Girma, Novakovich. Allenatore: Lorenzo Rubinacci.