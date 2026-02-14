La Lega A Basket fa tappa al Palasport Taliercio , dove la Venezia ospita la Reggio Emilia per una sfida che mette in palio punti importanti per obiettivi molto diversi. Il match è in programma domenica 15 febbraio alle ore 17:00 , con i padroni di casa terzi in classifica e gli ospiti a caccia di continuità per risalire la graduatoria.

Dove vedere Venezia-Reggio Emilia in diretta TV e streaming LIVE

La diretta di Venezia-Reggio Emilia è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Aprendo un nuovo conto tramite il link dedicato e mantenendo il conto attivo oppure effettuando una scommessa, è possibile accedere allo streaming live della partita, oltre a un set completo di statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori. Un’opportunità ideale per seguire la Serie A di basket comodamente da qualsiasi dispositivo, con Sisal, Lottomatica e Goldbet che garantiscono una copertura completa dell’evento.