derbyderbyderby streaming Venezia-Trento: dove vedere la Serie A di Basket in TV e in Streaming Gratis

streaming

Venezia-Trento: dove vedere la Serie A di Basket in TV e in Streaming Gratis

Venezia-Trento: dove vedere la Serie A di Basket in TV e in Streaming Gratis - immagine 1
Venezia-Trento, match valido il 24° turno: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie A di Basket su Bet365
Vincenzo Bellino
Vincenzo Bellino Redattore 

Venezia e Trento, una di fronte all'altra nel 24° turno di LBA. Sfida tra due squadre che arrivano al Taliercio in maniera completamente diversa: padroni di casa in formissima e distanti solamente due punti dalla vetta della classifica, ospiti protagonisti di un cammino fin qui troppo altalenanti, appena fuori attualmente dal discorso play-off.  Guarda ora Venezia-Trento GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

Venezia-Trento: dove vedere la Serie A di Basket in Streaming e in Tv

—  

VENEZIA TRENTO SERIE A BASKET DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Bet365: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida tra Venezia e Trento in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Partite in streaming live
Partite in streaming live

Come accedere allo streaming:

—  

  • Registrarsi o accedere al conto di Bet365

  • Mantenere attivo il conto oppure effettuare una scommessa

  • Cercare Venezia-Trento nel palinsesto Live

    • Qui Venezia

    —  

    La Pallacanestro Varese occupa il 9º posto con 18 punti, alla pari con Trento, ed è pienamente in corsa per un posto nei playoff. La squadra arriva da tre vittorie consecutive contro Brescia (98-96), Udine (81-92) e Treviso (91-86), prima del netto ko nell’ultimo turno contro Napoli (104-75). Il bilancio stagionale è di 9 vittorie e 13 sconfitte in 22 partite.

    SCOPRI IL PRONOSTICO SU 123SCOMMESSE

    Qui Trento

    —  

    La Derthona Basket si presenta invece al 5º posto con 28 punti, forte di un rendimento più continuo nel corso della stagione. Dopo 21 partite ha raccolto 14 vittorie e 7 sconfitte e arriva da due successi consecutivi contro Cremona (85-78) e Cantù (100-73), risultati che hanno consolidato la posizione nelle zone alte della classifica.

    Probabili quintetti

    —  

    Venezia: Ennis, Munford, Parks, Wiltjer, Kabengele. Allenatore: Neven Spahija.

    Trento: Jones, Steward, Jogela, Aldridge, Mawugbe. Allenatore: Massimo Cancellieri.

    Guarda ora Venezia-Trento GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

    Leggi anche
    Picerno-Monopoli Streaming e Diretta Tv: dove vedere la Serie C LIVE
    Pineto-Sambenedettese Streaming e Diretta Tv: dove vedere la Serie C LIVE

    © RIPRODUZIONE RISERVATA