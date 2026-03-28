Venezia e Trento, una di fronte all'altra nel 24° turno di LBA. Sfida tra due squadre che arrivano al Taliercio in maniera completamente diversa: padroni di casa in formissima e distanti solamente due punti dalla vetta della classifica, ospiti protagonisti di un cammino fin qui troppo altalenanti, appena fuori attualmente dal discorso play-off. Guarda ora Venezia-Trento GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Venezia-Trento: dove vedere la Serie A di Basket in TV e in Streaming Gratis
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Come accedere allo streaming:—
Qui Venezia—
La Pallacanestro Varese occupa il 9º posto con 18 punti, alla pari con Trento, ed è pienamente in corsa per un posto nei playoff. La squadra arriva da tre vittorie consecutive contro Brescia (98-96), Udine (81-92) e Treviso (91-86), prima del netto ko nell’ultimo turno contro Napoli (104-75). Il bilancio stagionale è di 9 vittorie e 13 sconfitte in 22 partite.
Qui Trento—
La Derthona Basket si presenta invece al 5º posto con 28 punti, forte di un rendimento più continuo nel corso della stagione. Dopo 21 partite ha raccolto 14 vittorie e 7 sconfitte e arriva da due successi consecutivi contro Cremona (85-78) e Cantù (100-73), risultati che hanno consolidato la posizione nelle zone alte della classifica.
Probabili quintetti—
Venezia: Ennis, Munford, Parks, Wiltjer, Kabengele. Allenatore: Neven Spahija.
Trento: Jones, Steward, Jogela, Aldridge, Mawugbe. Allenatore: Massimo Cancellieri.
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