Venezia-Trento: dove vedere la Serie A di Basket in TV e in Streaming Gratis

Venezia-Trento, match valido il 24° turno: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie A di Basket su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 28 marzo 2026 (modifica il 29 marzo 2026 | 08:30)

Venezia e Trento, una di fronte all'altra nel 24° turno di LBA. Sfida tra due squadre che arrivano al Taliercio in maniera completamente diversa: padroni di casa in formissima e distanti solamente due punti dalla vetta della classifica, ospiti protagonisti di un cammino fin qui troppo altalenanti, appena fuori attualmente dal discorso play-off. Guarda ora Venezia-Trento GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Qui Venezia — La Pallacanestro Varese occupa il 9º posto con 18 punti, alla pari con Trento, ed è pienamente in corsa per un posto nei playoff. La squadra arriva da tre vittorie consecutive contro Brescia (98-96), Udine (81-92) e Treviso (91-86), prima del netto ko nell’ultimo turno contro Napoli (104-75). Il bilancio stagionale è di 9 vittorie e 13 sconfitte in 22 partite.

Qui Trento — La Derthona Basket si presenta invece al 5º posto con 28 punti, forte di un rendimento più continuo nel corso della stagione. Dopo 21 partite ha raccolto 14 vittorie e 7 sconfitte e arriva da due successi consecutivi contro Cremona (85-78) e Cantù (100-73), risultati che hanno consolidato la posizione nelle zone alte della classifica.

Probabili quintetti — Venezia: Ennis, Munford, Parks, Wiltjer, Kabengele. Allenatore: Neven Spahija.

Trento: Jones, Steward, Jogela, Aldridge, Mawugbe. Allenatore: Massimo Cancellieri.