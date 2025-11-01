Venezia-Varese, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, i probabili quintetti e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida di LBA

Lorenzo Maria Napolitano 1 novembre - 16:30

Venezia e Varese hanno iniziato la loro stagione in modi profondamente diversi. I veneti hanno presentato ufficialmente la propria candidatura come squadra protagonista di questa stagione, mentre Varese si lecca le ferite dopo le ultime sconfitte stagionali. La palla a due è in programma domani 2 novembre alle ore 16:30: guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Come arrivano al match le due squadre — La stagione ha visto due inizi molto diversi per le due squadre. Venezia in quattro gare ha raccolto due vittorie e due sconfitte, ma si presenta alla sfida di domani con 101 punti incassati per mano dell'Olimpia Milano. Nonostante questo, è senz'altro la grande favorita del match dato che guarda Varese dall'alto del sesto posto. I lombardi, dal canto loro, hanno vinto soltanto una sfida da inizio stagione, contro Sassari per 105-102. L'obiettivo della squadra di Kastrinis sarà quello di recuperare terreno per non rischiare di compromettere gli obiettivi stagionali.

I probabili quintetti di Venezia-Varese — Sarà una sfida affascinante ed entusiasmante, dato che si affrontano due squadre che, seppur con risultati diversi, hanno dimostrato di avere a disposizione ottime pedine offensive, che regalano canestri e spettacoli. In tal senso, potremmo dire che vincerà la squadra capace di gestire meglio la fase difensiva.

Venezia: Parks, Wiltjer, Tessitori, Bowman, Cole R.J.

Varese: Alviti, N'Guessan, Nkamouha, Librizzi, Moore.

