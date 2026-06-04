Novanta minuti possono cambiare una serie nel calcio, quaranta nel basket possono cambiare una stagione. Venezia e Virtus Bologna arrivano a Gara 3 con la sensazione di essere già entrate nella fase più delicata della semifinale playoff. Giovedì 4 giugno alle ore 20:00 il Taliercio tornerà a spingere la Reyer dopo il pareggio dell'ultima sfida, ma dall'altra parte ci sarà una Virtus che ha mandato un messaggio forte con il netto 98-79 di Gara 2. L'equilibrio del punteggio racconta una serie aperta, ma le emozioni e le tensioni che accompagnano questo terzo atto suggeriscono che chi uscirà vincitore potrebbe conquistare molto più di un semplice punto. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI VENEZIA-BOLOGNA CLICCA SU BET365.

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Per gli iscritti a Bet365 sarà disponibile anche la copertura streaming live dell’evento. Dopo l’accesso al proprio profilo, il match potrà essere visualizzato tramite il palinsesto live della piattaforma sia da pc che da smartphone, con statistiche aggiornate in tempo reale. La sfida tra Venezia e Virtus Bologna, valida per Gara 3 delle semifinali playoff di Serie A e in programma giovedì 4 giugno alle ore 20:00, sarà trasmessa in diretta tv su DMAX ed Eurosport 2. Il match sarà visibile anche in streaming attraverso Discovery+, DAZN e le piattaforme abilitate alla visione dei canali Eurosport. Come accedere allo streaming: Registrati o accedi al tuo conto

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Momento delle due squadre

Venezia ha dimostrato in questi playoff di possedere carattere e capacità di adattamento, qualità che le hanno permesso di strappare il fattore campo nella prima partita della serie. La pesante sconfitta di Gara 2 non cancella però quanto di buono mostrato nelle settimane precedenti. La squadra di Neven Spahija continua a basarsi su un basket ragionato, costruito sulla circolazione di palla e sulla capacità di trovare soluzioni differenti in attacco. Al Taliercio la Reyer proverà a rallentare il ritmo imposto dagli avversari, trasformando la gara in una battaglia di possessi e intensità. Molto passerà dalle mani di RJ Cole, dalla versatilità di Jordan Parks e dalla pericolosità offensiva di Kyle Wiltjer.

La Virtus Bologna arriva invece con il vento in poppa dopo una prestazione dominante che ha ristabilito immediatamente l'equilibrio nella serie. Il successo per 98-79 ha evidenziato tutto il potenziale offensivo della formazione di Duško Ivanović, capace di muovere il pallone con qualità e di colpire con continuità dall'arco dei tre punti. Carsen Edwards resta il principale punto di riferimento offensivo, ma il contributo di giocatori come Matt Morgan, Luca Vildoza e Mouhamet Diouf sta rendendo i bianconeri estremamente difficili da contenere. La sfida per Bologna sarà dimostrare di poter mantenere lo stesso livello di aggressività e precisione anche lontano dalla Segafredo Arena.

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