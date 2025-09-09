Venezuela-Colombia, 18° turno di Qualificazioni Mondiali del Gruppo CONMEBOL: info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 9 settembre - 02:02

Venezuela-Colombia, a Maturín si gioca una sfida che vale molto più dei tre punti. Vinotinto e Cafeteros si ritrovano faccia a faccia nell'ultima giornata delle qualificazioni sudamericane con obiettivi differenti. Ospiti già qualificati, padroni di casa che non possono permettersi altri passi falsi, devono vincere per qualificarsi agli spareggi di qualificazione al prossimo Mondiale.

Dove vedere Venezuela-Colombia in diretta Tv e in streaming gratis — VENEZUELA COLOMBIA QUALIFICAZIONI MONDIALI LIVE STREAMING - Scopriamo dove vedere Venezuela-Colombia, il match in programma martedì notte (calcio d'inizio ore 01:30) all'Estadio Monumental di Maturin. La gara valida per la 18ª giornata delle Qualificazioni ai Mondiali 2026 sarà visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.

Qui Venezuela — Per la Vinotinto questa è una partita da dentro o fuori. La sconfitta con Argentina e Uruguay ha complicato terribilmente il cammino e ora la squadra di Batista è appesa a un filo. Serve una vittoria, senza alternative, per blindare il settimo posto e garantirsi almeno lo spareggio intercontinentale. In caso contrario, tutto dipenderà dai risultati altrui, con la Bolivia pronta a sfruttare il minimo passo falso.

Qui Colombia — La situazione dei Cafeteros è diametralmente opposta. La qualificazione al Mondiale è già in cassaforte e l’entusiasmo è alle stelle dopo il 3-0 rifilato alla Bolivia. Nonostante questo il Ct Nestor Lorenzo dovrebbe affidarsi ugualmente alla formazione titolare, puntando sulla qualità di James Rodriguez e Luis Diaz.

Venezuela-Colombia, probabili formazioni — VENEZUELA (4-3-3): Romo; Aramburu, Angel, Ferraresi, Navarro; José Martinez, Rincon, Casseres; David Martinez, Rondon, Soteldo. Ct: Fernando Batista.

COLOMBIA (4-2-3-1): Vargas; Arias, Davinson Sanchez, Lucumi, Mojica; Rios, Lerma; Arias, James Rodriguez, Luis Diaz; Cordoba. Ct: Nestor Lorenzo.