L'emozioni del calcio italiano per una sfida di assoluto cartello. Ecco cosa fare per non perdersi nemmeno un minuto della partita

Michele Massa 14 settembre - 20:42

La Serie A è pronta a vivere un lunedì ad altissimo livello, a portare verso la chiusura della giornata ci sarà la sfida tra Verona e Cremonese. Tra sogni e voglia di prima vittoria, i padroni di casa vogliono riprendersi dopo il brutto inizio di stagione. Gli ospiti invece sognano un clamoroso aggancio a Juventus e Napoli in vetta, con nove punti

Dove vedere Verona-Cremonese in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match tra Verona e Cremonese in programma lunedì 15 settembre alle ore 20:45. La partita sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Per non perdersi l'emozioni del match basterà cliccare sul link antecedente e godersi lo spettacolo del calcio italiano.

Il momento delle due squadre — Il Verona ha l'obbligo di vincere dopo un inizio di campionato da horror. Zero punti in classifica, peggior attacco e peggior difesa. E' esame per Paolo Zanetti che sente la sua panchina tutt'altro che sicura. Servirà la vittoria, nonostante un gruppo che non ha ancora oleato a dovere i propri meccanismi.

La Cremonese è la sorpresa di questo inizio di campionato, sei punti in due partite un Vardy pronto ad esordire per lasciare il segno. A Cremona si inizia a sognare, una vittoria significherebbe agganciare la vetta della classifica con Juventus e Napoli.

Le probabili formazioni di Verona-Cremonese — VERONA (3-4-1-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Ebosse; Cham, Serdar, Bernede, Frese; Harroui; Giovane, Sarr. All. Zanetti.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Collocolo, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Vazquez, Sanabria. All. Nicola.