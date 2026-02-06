Scaligeri e Pisani si giocano una intera stagione nella sfida di questa sera. Su entrambe le panchine debutto per i neo allenatori

Mattia Celio Redattore 6 febbraio - 11:46

La 24^giornata di Serie A si apre con una partita che vale una finale. Allo Stadio Bentegodi di Verona va in scena la sfida salvezza Verona-Pisa. Ultime con entrambe a 14 punti in classifica, sia gli Scaligeri che i Pisani si presentano con un nuovo allenatore, rispettivamente Paolo Sammarco e Oscar Hiljemark. Questa sera ci si gioca proprio tutto, dove la perdente potrebbe seriamente compromettere la permanenza nella massima serie. Ecco dove guardare la partita di questa sera. Fischio di inizio alle 20:45.

Dove vedere Verona-Pisa in streaming LIVE e in diretta tv — Verona-Pisa, anticipo del venerdì valido per la 24^giornata di Serie A, si può vedere in diretta tv e streaming su Dazn, via app o sito ufficiale. Chi ha attivato zona Dazn può comunque seguire il match anche su Sky, in particolare sul canale numero 214 (Dazn 1).

Come arrivano alla partita le due squadre — Ultime a 14 punti ed entrambe con nuovi allenatori. Ad aprire la 24^giornata di Serie A è una partita dal sapore di una finale. Un pareggio non soddisferebbe nessuno. Verona-Pisa sono chiamate a reagire adesso più che mai. La situazione è delicata per entrambe e chi perde questa sera si ritroverà con un piede in Serie B. La classifica vede Scaligeri e neroazzurri -4 dal quartultimo posto, ma già a -9 dal quintultimo. Una ragione in più per vincere.

Dall'inizio del 2026 il Verona ha conquistato solo due pareggi in 7 turni. Il prezioso punto strappato al Diego Armando Maradona contro il Napoli, quando poi gli scaligeri erano avanti 2-0, sembrava potesse dare quella scossa che ci si aspettava, invece l'effetto è stato del tutto opposto fino aportare all'esonero di Paolo Zanetti dopo l'umilante 4-0 subito contro il Cagliari. Per il neo allenatore Paolo Sammarco, ex centrocampista del Chievo, subito una partita delicatissima al suo esordio.

Stesso discorso vale per il Pisa. I neroazzurri non hanno ancora ottenuto una vittoria dall'inizio dell'anno. Dopo l'importante pareggio contro l'Atalanta sono arrivati due KO contro l'Inter (quando il Pisa era avanti di 2 reti) e contro il Sassuolo (3-1). La situazione delicata ha spinto la dirigenza a sollevare dall'incarico Alberto Gilardino e a chiamare l'ex Palermo e Genoa Oscar Hiljemark. La sfida di questa potrebbe seriamente decidere la stagione del club toscano.

Le probabili formazioni di Verona-Pisa — Sammarco non avrà a disposizione Sarr squalificato: al suo posto in attacco ci sarà uno tra il nuovo acquisto Bowie (favorito) e Mosquera. In porta confermatissimo Montipò. Ballottaggi Serdar-Harroui e Al Musrati-Lovric in mezzo al campo. Non ci sarà invece Valentini per infortunio, Edmundsson al suo posto.

Al suo debutto sulla panchina toscana Hiljemark potrebbe confermare Bozhinov e dare subito un'opportunità all'altro nuovo acquisto Loyola. A difendere i pali ci sarà Scuffett mentre Moreo dovrebbe partire dalla panchina. In attacco Meister con Durosinmi supportati da Tramoni

VERONA (3-5-2): Montipò; Slotsager, Nelsson, Edmundsson; Lirola, Serdar, Al-Musrati, Bernede, Bradaric; Bowie, Orban. All. Sammarco

PISA (3-4-1-2): Scuffet; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Loyola, Aebischer, Angori; Tramoni; Meister, Durosinmi. All. Hiljemark