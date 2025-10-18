Scopri come vedere la partita tra Vicenza e Albinoleffe in diretta tv streaming gratis: con Bet365 è possibile seguire il match comodamente

Carmine Panarella 18 ottobre 2025 (modifica il 18 ottobre 2025 | 10:22)

Il girone A di Serie C torna con un nuovo turno ricco di sfide equilibrate: tra queste, domenica 19 ottobre alle ore 14:30 spicca la sfida tra Vicenza e Albinoleffe in un match tutto sommato equilibrato, perché entrambe le squadre sono in cerca di punti importanti in ottica promozione.

La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell'incontro.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Vicenza-Albinoleffe” nella sezione Live Streaming

Il match, in programma venerdì 17 ottobre alle ore 20:30 sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi, oltre che su Sky Sport al canale 251 e su Now Tv.

Il momento delle due squadre — I padroni di casa sono primi indiscussi, con ben 25 punti conquistati finora. Il Vicenza ha dimostrato in questa prima parte di stagione di essere la squadra più forte del campionato, ma per consolidare il primato sarà necessario dar seguito a quanto di buono fatto finora e cogliere i tre punti nel prossimo turno casalingo. Non male anche l'Albinoleffe: gli ospiti sono in piena zona playoff al sesto posto, con 12 punti in classifica.

Le probabili formazioni di Vicenza-Albinoleffe — Mister Gallo punta sul solito collaudato modulo con difesa a tre ed esterni di centrocampo cruciali in doppia fase. In attacco per il Vicenza, complice la squalifica di Morra, ci sarà turnover. Dall'altro lato l'Albinoleffe si schiera a specchio, anche se con ogni probabilità si disporrà concretamente sul campo con un baricentro più basso per sfruttare la maggior copertura difensiva ed allargare il gioco in fase di possesso.

Vicenza (3-5-2): Gagno, Cuomo, Benassai, Sandon, Caferri, Cavion, Carraro, Vitale, Costa, Capello, Pellizari. Allenatore: Fabio Gallo

Albinoleffe (3-5-2): Di Chiara, Gusu, Potop, Baroni, Garattoni, Lombardi, Parlati, Mandelli, Ambrosini, Sali, De Paoli. Allenatore: Giovanni Lopez

