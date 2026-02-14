Vicenza-Alcione: probabili formazioni e dove vederla

Il Vicenza capolista ospita l’Alcione Milano nella 27ª giornata di Serie C Girone A. Biancorossi imbattuti con 66 punti, ospiti sesti in zona playoff

Stefano Sorce 14 febbraio - 18:22

Allo Stadio Romeo Menti il copione sembra già scritto, ma nel calcio nulla è scontato. Vicenza-Alcione Milano si sfidano nel 27° turno del Girone A di Serie C, domenica 15 febbraio 2026 alle ore 12:30. Il Vicenza guida la classifica con 66 punti, ancora imbattuto dopo 26 giornate. L’Alcione è sesto a quota 40, pienamente in zona playoff ma con un rendimento meno continuo.

Vuoi vedere Vicenza-Alcione in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Vicenza-Alcione sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere Vicenza-Alcione in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Il momento delle due squadre — I biancorossi arrivano dalla vittoria per 2-1 contro la Pro Vercelli, ennesima dimostrazione di solidità e mentalità vincente. Il Lane ha costruito il proprio primato su equilibrio e continuità: 20 vittorie, 6 pareggi e zero sconfitte, con 47 gol segnati e appena 14 subiti. In casa il rendimento è impressionante. La Curva Sud ampliata darà ulteriore spinta a una squadra che al Menti raramente concede spazio agli avversari. Gallo ritrova Vitale dopo la squalifica, mentre restano indisponibili Cuomo e Costa. A centrocampo e in attacco le scelte sono ampie, con Morra e Rauti pronti a partire dal primo minuto.

L’Alcione occupa il sesto posto con 12 vittorie, 4 pareggi e 10 sconfitte. Nelle ultime cinque partite il rendimento è stato altalenante, con due successi, un pareggio e due sconfitte. L’ultimo 0-0 contro l’Ospitaletto ha evidenziato qualche difficoltà in fase realizzativa. La squadra di Cusatis ha segnato 27 gol in 26 partite, un dato che racconta di un attacco non sempre incisivo. In trasferta il rendimento è stato irregolare e contro la miglior difesa del girone servirà una prova quasi perfetta. Out Morselli, assenza che limita ulteriormente le soluzioni offensive.

Probabili formazioni di Vicenza-Alcione — Fabio Gallo dovrebbe confermare il 3-5-2 con Gagno tra i pali, difesa a tre composta da Cappelletti, Leverbe e Benassai. Sulle corsie laterali agiranno Caferri e Sandon, mentre in mezzo al campo spazio a Zonta, Carraro e Pellizzari. In attacco la coppia dovrebbe essere formata da Morra e Rauti.

Cusatis dovrebbe rispondere con il 4-3-2-1. Agazzi sarà il portiere, con Pirola, Ciappellano, Giorgeschi e Scuderi a comporre la linea difensiva. A centrocampo Muroni, Galli e Renault garantiranno equilibrio, mentre Bright e Tordini agiranno alle spalle dell’unica punta Plescia.

Vicenza (3-5-2): Gagno; Cappelletti, Leverbe, Benassai; Caferri, Zonta, Carraro, Pellizzari, Sandon; Morra, Rauti.

Alcione Milano (4-3-2-1): Agazzi; Pirola, Ciappellano, Giorgeschi, Scuderi; Muroni, Galli, Renault; Bright, Tordini; Plescia.

Vuoi vedere Vicenza-Alcione in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Vicenza-Alcione sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA