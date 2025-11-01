Dove vedere Vicenza-Giana Erminio in streaming gratis: con Bet365 la Serie C in diretta tv live

Carmine Panarella 1 novembre 2025 (modifica il 1 novembre 2025 | 09:46)

Il girone A di Serie C ci propone un match che potrebbe decidersi sui dettagli. Vicenza e Giana Erminio si affrontano sabato 2 novembre alle ore 14:30 in una sfida dal sapore particolare, tra due squadre che puntano a risalire la classifica e trovare continuità di risultati. Vuoi assistere alla gara? Puoi guardare gratuitamente Vicenza-Giana Erminio in streaming live su Bet365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare, continua a leggere l’articolo.

Il momento delle due squadre — Il Vicenza si presenta al match forte del primo posto in classifica, con l’obiettivo di consolidare la propria leadership nel girone A. La squadra ha mostrato una solidità complessiva e ottime trame offensive, che potrebbero risultare decisive nel match. In classifica, il Vicenza è primo con 29 punti.

La Giana Erminio, dal canto suo, cerca punti preziosi per risalire la graduatoria e uscire dalle zone basse del girone. La formazione deve migliorare la continuità e sfruttare le occasioni offensive per tornare a ottenere risultati importanti. La Giana Erminio è tredicesima con 12 punti.

Le probabili formazioni di Vicenza-Giana Erminio — Entrambi gli allenatori si affidano ai propri moduli di riferimento, puntando su equilibrio e compattezza. Il tecnico del Vicenza dovrebbe confermare un 4-3-3, cercando ampiezza e dinamismo sulle fasce, mentre la Giana Erminio potrebbe schierarsi con un 4-3-2-1 più accorto, puntando a proteggere la difesa e sfruttare le ripartenze.

Vicenza (4-3-3): Bianchi, Rossi, Conti, Marino, Ferrari, Palumbo, Sartori, Rizzo, Esposito, Longo, D’Amico. Allenatore: Marco Zanchi

Giana Erminio (4-3-2-1): Galli, Moretti, Casadei, Piras, De Luca, Bonetti, Sala, Venturi, Fabbri, Neri, Bruni. Allenatore: Luca Cattaneo

