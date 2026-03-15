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Vicenza-Inter Under 23 streaming gratis: dove vederla in diretta tv live

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Lo streaming gratis della gara di campionato Vicenza-Inter Under 23: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Carmine Panarella
Carmine Panarella

In Serie C Girone A va in scena una sfida che può dire molto per la corsa ai vertici della classifica: Vicenza-Inter Under 23, lunedì 16 marzo alle ore 20:30. I biancorossi guidano il campionato con 75 punti e vogliono difendere il primato, mentre l’Inter Under 23 occupa la nona posizione con 42 punti e cerca punti preziosi per consolidare la zona playoff.

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Dove vedere Vicenza-Inter Under 23 in diretta TV e streaming LIVE

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    • Il momento delle due squadre

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    Il Vicenza, allenato da Fabio Gallo, scende in campo con un 5-3-2 che garantisce grande solidità difensiva e ampiezza sulle corsie esterne. Carraro agirà da regista a centrocampo, mentre davanti la coppia Rauti-Morra avrà il compito di finalizzare le occasioni create. Con 75 punti in classifica, i biancorossi vogliono continuare la loro corsa in vetta al girone.

    L’Inter Under 23, guidata da Stefano Vecchi, risponde con un modulo speculare, sempre il 5-3-2. La squadra nerazzurra punta sull’energia dei giovani e sulla qualità tecnica del centrocampo con Fiordilino e Kaczmarski per gestire il possesso e sostenere l’attacco formato da Spinaccè e La Gumina. Con 42 punti, l’obiettivo è restare agganciati alla zona playoff.

    Le probabili formazioni di Vicenza-Inter Under 23

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    Ci si aspetta una gara intensa, con il Vicenza pronto a fare la partita e l’Inter Under 23 che proverà a sfruttare velocità e ripartenze.

    Vicenza (5-3-2): Gagno, Tribuzzi, Cuomo, Leverbe, Sandon, Costa, Talarico, Carraro, Vitale, Rauti, Morra. Allenatore: Fabio Gallo

    Inter Under 23 (5-3-2): Calligaris, Cinquegrano, Stante, Prestia, Alexiou, Cocchi, Kamate, Fiordilino, Kaczmarski, Spinaccè, La Gumina. Allenatore: Stefano Vecchi

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