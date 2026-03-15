In Serie C Girone A va in scena una sfida che può dire molto per la corsa ai vertici della classifica: Vicenza-Inter Under 23 , lunedì 16 marzo alle ore 20:30. I biancorossi guidano il campionato con 75 punti e vogliono difendere il primato, mentre l’Inter Under 23 occupa la nona posizione con 42 punti e cerca punti preziosi per consolidare la zona playoff.

Il match è disponibile in diretta streaming su Sisal , Lottomatica e Goldbet . Con un conto attivo oppure effettuando una scommessa, si può accedere alla visione live senza costi aggiuntivi e seguire statistiche aggiornate in tempo reale. Un modo pratico per non perdersi nemmeno un dettaglio della partita.

Il Vicenza , allenato da Fabio Gallo, scende in campo con un 5-3-2 che garantisce grande solidità difensiva e ampiezza sulle corsie esterne. Carraro agirà da regista a centrocampo, mentre davanti la coppia Rauti-Morra avrà il compito di finalizzare le occasioni create. Con 75 punti in classifica, i biancorossi vogliono continuare la loro corsa in vetta al girone.

L’Inter Under 23, guidata da Stefano Vecchi, risponde con un modulo speculare, sempre il 5-3-2. La squadra nerazzurra punta sull’energia dei giovani e sulla qualità tecnica del centrocampo con Fiordilino e Kaczmarski per gestire il possesso e sostenere l’attacco formato da Spinaccè e La Gumina. Con 42 punti, l’obiettivo è restare agganciati alla zona playoff.