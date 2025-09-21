Vicenza-Pro Patria: dove vedere la Serie C in Diretta Tv e in Streaming

Domenica 21 settembre, calcio d'inizio ore 15:00, il Vicenza ospita la Pro Patria . Biancorossi capolista e protagonista di un avvio di stagione perfetto, cercheranno di confermare la propria supremazia tra le mura amiche . La Pro Patria , invece, affronta un momento difficile e proverà ad invertire il suo trend negativo.

Il Vicenza , guidato da Fabio Gallo , è attualmente capolista con 10 punti in classifica, frutto di 3 vittorie e 1 pareggio nelle prime quattro giornate. La squadra ha mostrato un attacco prolifico e una difesa solida, con una differenza reti di 8:1 .Tra le mura di casa, i veneti sono stati infallibili , vincendo entrambe le partite disputate. Vedremo se il fattore campo risulterà nuovamente decisivo per i biancorossi.

Le trasferte si stanno rivelando complicate: in due partite fuori casa, la squadra ha raccolto solo un punto, mostrando difficoltà sia in fase offensiva che difensiva. Il morale della squadra è basso, e sarà fondamentale provare a portare a casa qualche punto col Vicenza, per evitare di compromettere ulteriormente la stagione.