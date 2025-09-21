Domenica 21 settembre, calcio d'inizio ore 15:00, il Vicenza ospita la Pro Patria. Biancorossi capolista e protagonista di un avvio di stagione perfetto, cercheranno di confermare la propria supremazia tra le mura amiche. La Pro Patria, invece, affronta un momento difficile e proverà ad invertire il suo trend negativo.
Diretta TV e Streaming gratis
Vicenza-Pro Patria: dove vedere la Serie C in Diretta Tv e in Streaming
Dove vedere Vicenza-Pro Patria in Diretta TV e in streaming LIVE—
VICENZA PRO PATRIA DIRETTA TV STREAMING GRATIS SERIE C LIVE - Scopriamo dove vedere il match valido per la quinta giornata del Gruppo A di Serie C, Vicenza-Pro Patria, in programma domenica 21 settembre alle ore 15:00. La gara sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.
Qui Vicenza—
Il Vicenza, guidato da Fabio Gallo, è attualmente capolista con 10 punti in classifica, frutto di 3 vittorie e 1 pareggio nelle prime quattro giornate. La squadra ha mostrato un attacco prolifico e una difesa solida, con una differenza reti di 8:1.Tra le mura di casa, i veneti sono stati infallibili, vincendo entrambe le partite disputate. Vedremo se il fattore campo risulterà nuovamente decisivo per i biancorossi.
Qui Pro Patria—
Periodo complicato per la Pro Patria di Leandro Greco. Gli ospiti occupano il 17° posto in classifica con soli 2 punti, frutto di 2 pareggi e 2 sconfitte, con una differenza reti di 5:7.
Le trasferte si stanno rivelando complicate: in due partite fuori casa, la squadra ha raccolto solo un punto, mostrando difficoltà sia in fase offensiva che difensiva. Il morale della squadra è basso, e sarà fondamentale provare a portare a casa qualche punto col Vicenza, per evitare di compromettere ulteriormente la stagione.
Vicenza-Pro Patria, probabili formazioni—
VICENZA (3-5-2): Gagno; Cuomo, Leverbe, Sandon; Tribuzzi, Pellizzari, Carraro, Vitale, Costa; Morra, Stückler. Allenatore: Fabio Gallo
PRO PATRIA (3-5-2): Rovida; Reggiori, Masi, Motolese; Bagatti, Dimarco, Di Munno, Ferri, Orfei; Mastroianni, Citterio. Allenatore: Leandro Greco
© RIPRODUZIONE RISERVATA