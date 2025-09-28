Un monday night di Serie C che promette intensità e spettacolo. Due squadre con obiettivi diversi ma accomunate dalla voglia di imporsi si sfidano in un match ricco di spunti e facilmente accessibile in streaming gratuito

Stefano Sorce 28 settembre - 12:15

Lunedì 29 settembre 2025 alle 20:30, allo Stadio Romeo Menti, il Vicenza ospita la Pro Vercelli per una sfida valida per la settima giornata del Girone A di Serie C. Una partita che mette di fronte la capolista del campionato contro una squadra in cerca di continuità, con entrambe determinate a consolidare la propria posizione in classifica. Vuoi vivere l’atmosfera della Serie C come se fossi sugli spalti? Con Bet365 puoi seguire Vicenza-Pro VercelliGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Vicenza-Pro Vercelli in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti la grande sfida dello Stadio Menti direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati ora su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Vicenza-Pro Vercelli in diretta live. La partita sarà inoltre usufruibile anche su Sky Sport (canale 252) e Now e sulle relative applicazioni.

Il momento delle due squadre — La formazione di Fabio Gallo arriva al match in una condizione di forma eccellente. Prima in classifica con 16 punti, frutto di 5 vittorie e 1 pareggio, il Vicenza è ancora imbattuto. Difesa di ferro (solo 2 gol subiti) e attacco prolifico (13 reti realizzate) sono i punti di forza dei biancorossi, che nelle ultime cinque gare hanno collezionato 4 vittorie e 1 pareggio. Nell’ultima uscita hanno espugnato il campo dei Dolomiti Bellunesi per 2-1.

Più altalenante l’avvio della squadra di Michele Santoni, che occupa il settimo posto con 9 punti. In sei gare sono arrivate 3 vittorie e 3 sconfitte, con un bilancio che evidenzia qualche lacuna: 6 gol segnati e 11 subiti. L’ultima partita, persa 0-1 in casa contro il Lecco, ha confermato le difficoltà offensive. Il bilancio degli ultimi cinque scontri diretti sorride nettamente al Vicenza, con 4 vittorie a 1. Anche l’ultimo confronto, terminato 1-0 in trasferta, ha visto i biancorossi imporsi, confermando una tradizione favorevole.

Le probabili formazioni di Vicenza-Pro Vercelli — Vicenza (4-3-2-1): Alfonso; El Hasni, Gentili, Camisa, D’Elia; Mustacchio, Cinelli, Jadid, Sbrissa; Giacomelli; Maritato. Allenatore: Fabio Gallo.

Pro Vercelli (4-4-2): Russo; Bani, Cosenza, Ranellucci, Scaglia; Erpen, Rosso, Scavone, Fabiano; Greco, Marchi. Allenatore: Michele Santoni.