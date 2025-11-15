Scende in campo la capolista del Girone A di Serie C. Il Vicenza, ancora imbattuto da inizio stagione, ospita il Renate, al momento nono in classifica. Allo Stadio Romeo Menti la gara si terrà domani, 16 novembre, alle 17:30. Riuscirà la squadra di Luciano Foschi a interrompere la striscia positiva del Vicenza? Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.
Vicenza-Renate, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis—
Come arrivano al match le due squadre—
Il Vicenza e il Renate si sfidano domenica 16 novembre alle 17.30 al Romeo Menti. I biancorossi, ancora imbattuti dopo tredici giornate, puntano con decisione alla promozione in Serie B. Il Renate, reduce dal successo sulla Virtus Verona, vuole consolidare la posizione playoff. Le due squadre sono separate da 18 punti: Vicenza a quota 35, Renate a 17. Assenti per squalifica Leverbe tra i veneti e Spedalieri tra i lombardi. Nella scorsa stagione il Vicenza vinse entrambi i confronti per 1-0; dirige Di Mario di Ciampino.
Le probabili formazioni di Vicenza-Renate—
Le due squadre scendono in campo, come di consueto, con un folto centrocampo e due punte di riferimento. In situazioni del genere, avrà la meglio chi riuscirà a fare scacco matto: per questo ci aspettiamo una partita dai nervi tesi, ma anche ricca di emozioni dato che scenderanno in campo due delle squadre più in forma del Girone A di Serie C.
VICENZA (3-5-2): Gagno; Sandon, Cuomo, Caferri; Zonta, Alessio, Vitale, Carraro, Costa; Morra, Capello. All.Fabio Gallo.
RENATE (3-5-2): Nobile; Auriletto, Riviera, Mastromonaco; Delcarro, Esposito, Ruiz Giraldo, Bonetti, Rossi; Kolaj, Karlsson. All. Luciano Foschi.
