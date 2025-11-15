Vikings-Bears live: streaming gratis e diretta TV del match di NFL

Segui Vikings-Bears in streaming e diretta TV gratis su Sisal: scopri come guardare la partita e tutto quello che c’è da sapere

Michele Massa 15 novembre 2025 (modifica il 16 novembre 2025 | 03:14)

Domenica 16 novembre alle ore 19:00 (ora italiana) andrà in scena la sfida di NFL tra Vikings e Bears. Guarda Vikings-Bears IN STREAMING LIVE GRATIS SU SISAL. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Il momento delle due squadre — Alla vigilia della stagione, Chicago era considerata la squadra meno probabile a lottare per un posto nei play-off nella NFC North, ma a sorpresa i Bears si trovano ora nel vivo della corsa alla post-season. Nell'ultimo mese, sono stati la squadra con il miglior rendimento della divisione, superando ogni aspettativa e dimostrando una crescita costante. I Vikings, al contrario, stanno attraversando un momento di difficoltà, con tre sconfitte nelle ultime quattro partite, sebbene abbiano trovato una parziale rivincita vincendo lo scontro diretto contro i Lions. Nonostante ciò, la loro prestazione complessiva lascia a desiderare, soprattutto in attacco, dove fatica a decollare.

Una delle principali ragioni della difficoltà offensiva dei Vikings è la mancanza di un vero leader in cabina di regia. La squadra non riesce a trovare la continuità che servirebbe per spingersi oltre, e la sua produzione offensiva ne risente pesantemente. In compenso, la difesa di Minnesota rimane solida e continua a essere il pilastro su cui si regge l'intera squadra, ma non è abbastanza per mascherare le difficoltà offensive.

Chicago, invece, ha trovato un buon equilibrio tra la difesa e l'attacco. La squadra sembra finalmente essere in sintonia e, soprattutto, il giovane quarterback Caleb Williams sta crescendo a vista d'occhio. Il suo adattamento alla conduzione del gioco è sempre più evidente, e questo sta permettendo ai Bears di mettere in difficoltà gli avversari. La sua capacità di gestire la partita, unita a una difesa che si sta facendo sempre più solida, sta permettendo a Chicago di giocare con maggiore sicurezza e determinazione.

Guardando il trend attuale, i Bears sembrano essere i favoriti per questa partita, ma è importante non sottovalutare i Vikings. Nonostante i loro problemi, Minnesota ha sempre la capacità di sorprendere, soprattutto grazie alla sua difesa. Tuttavia, Chicago è in una forma migliore e, con la crescita del proprio quarterback, potrebbe davvero essere pronta a fare un altro passo verso la qualificazione ai play-off.

