L’ultima notte della Liga mette davanti Villarreal e Atletico Madrid in una partita che pesa tantissimo. Domenica 24 maggio alle ore 21:00, lo stadio de la Ceramica sarà il teatro di una sfida che vale il terzo posto in classifica e che promette emozioni fino all’ultimo minuto. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI VILLARREAL-ATLETICO MADRID CLICCA SU BET365.

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Il momento delle due squadre

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Il Villarreal arriva a questa sfida con la possibilità concreta di chiudere al terzo posto. Dopo avere conquistato la qualificazione in Champions League con anticipo, il rendimento della squadra è calato, ma contro una big come l’Atlético l’attenzione sarà inevitabilmente altissima. Marcelino vuole lasciare un segnale forte prima dell’addio.

L’Atlético Madrid, invece, ha battuto il Girona nell’ultimo turno grazie a un gol di Lookman e si presenta all’appuntamento appaiato proprio al Villarreal. Ai Colchoneros basterebbe anche un pareggio grazie agli scontri diretti favorevoli, ma l’obiettivo resta quello di chiudere con una vittoria nella serata dell’ultimo saluto a Griezmann.

Probabili formazioni di Villarreal-Atletico Madrid

Marcelino dovrebbe affidarsi al 4-4-2 con Tenas tra i pali. Difesa composta da Pedraza, Navarro, Veiga e Mourino. A centrocampo spazio a Pépé, Parejo, Gueye e Moleiro, mentre in attacco toccherà alla coppia Moreno-Mikautadze.

Simeone dovrebbe rispondere con il 4-2-3-1. Musso in porta, con Ruggeri, Hancko, Pubill e Llorente in difesa. In mediana Vargas e Koke, mentre sulla trequarti agiranno Lookman, Baena e Giuliano alle spalle di Griezmann.

VILLARREAL (4-4-2): Tenas; Pedraza, Navarro, Veiga, Mourino; Pépé, Parejo, Gueye, Moleiro; Moreno, Mikautadze. All-in: Marcelino.

ATLETICO MADRID (4-2-3-1): Musso; Ruggeri, Hancko, Pubill, Llorente; Vargas, Koke; Lookman, Baena, Giuliano; Griezmann. Allenatore: Simeone.

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