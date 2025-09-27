Villarreal-Bilbao, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Inizio di stagione altalenante per la squadra di Valverde che dovrà fare a meno di Nico Williams. Padroni di casa al terzo posto, frutto di un grande lavoro del tecnico Marcelino

Stefano Sorce 27 settembre 2025 (modifica il 27 settembre 2025 | 01:11)

Il sottomarino giallo ospita l'Athletic Bilbao alla settima giornata di Liga. Il Villarreal di Marcelino, sabato 27 settembre alle ore 21, vuole confermarsi nelle zone alte della classifica dopo un ottimo avvio, mentre i baschi di Valverde cercano punti preziosi per risalire dopo alcune difficoltà recenti.

La partita sarà trasmessa in streaming su DAZN, emittente che detiene i diritti di trasmissione per l'Italia di tutte le sfide del campionato spagnolo.

LONDRA, INGHILTERRA - 16 SETTEMBRE: Georges Mikautadze del Villarreal CF durante la fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26, giornata MD1, contro il Tottenham Hotspur allo Tottenham Hotspur Stadium il 16 settembre 2025 a Londra, Inghilterra. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Il momento delle due squadre — Il Villarreal ha collezionato finora 13 punti in Liga con 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, piazzandosi al terzo posto. Marcelino ha plasmato una squadra solida sia in fase difensiva sia offensiva, con un attacco che segna con continuità e una difesa compatta. Il fattore campo all’Estadio de la Ceramica potrebbe risultare determinante, soprattutto contro avversari tosti come l’Athletic. Gli assenti per infortunio sono Costa, Kambwala, Pau Navarro, Foyth, Pau Cabanes e Ayoze, ma la rosa è profonda e capace di sopperire alle defezioni.

L’Athletic Bilbao ha avuto un avvio di stagione altalenante: dopo 3 vittorie consecutive nelle prime 3 giornate, la squadra ha subito due sconfitte e un pareggio, perdendo continuità e brillantezza. Valverde punta a ritrovare equilibrio in campo, puntando su una difesa solida e sulle giocate dei suoi uomini chiave in attacco come Inaki Williams e Berenguer. Squalificati Padilla e Vivian, mentre Egiluz, Benat Prados e Nico Williams sono infortunati; nonostante ciò, i baschi possono contare su un organico esperto e motivato a fare risultato in trasferta.

Le probabili formazioni — Villarreal (4-3-3): Junior; Mourino, Marin, Veiga, Cardona; Partey, Parejo, Gueye; Buchanan, Pépé, Mikautadze. Allenatore: Marcelino.

Bilbao (4-2-3-1): Unai Simon; Berchiche, Paredes, Vivian, Areso; Vesga, Jauregizar; I.Williams, Sancet, Navarro; Berenguer. Allenatore: Valverde.