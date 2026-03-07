Villarreal-Elche: probabili formazioni e streaming gratis

Il Villarreal arriva alla sfida con maggiore fiducia dopo le recenti vittorie casalinghe e con l’obiettivo di difendere la zona Champions. L’Elche, invece, attraversa un momento difficile soprattutto in trasferta

Stefano Sorce 7 marzo - 15:25

Il programma della 27ª giornata di Liga propone una sfida che può pesare parecchio nella corsa europea: Villarreal-Elche. Domenica 8 marzo 2026 alle ore 14:00, allo Stadio de la Cerámica, il Villarreal ospita l’Elche con l’obiettivo di difendere il quarto posto e avvicinarsi sempre di più alla qualificazione in Champions League.

Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l'account l'incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — Il Villarreal ha vissuto qualche difficoltà nelle settimane precedenti, compresa la sconfitta per 4 a 1 sul campo del Barcellona, soprattutto nelle partite casalinghe, dove una serie di sconfitte aveva fatto scattare un piccolo campanello d’allarme. Nelle ultime due gare interne però il “Sottomarino Giallo” ha reagito nel modo migliore, conquistando due vittorie consecutive davanti al proprio pubblico e tornando a mostrare solidità sia in difesa sia nella gestione delle partite. Grazie a questi risultati la squadra di Marcelino è riuscita a mantenere il quarto posto in classifica, posizione che garantirebbe l’accesso alla prossima Champions League. Il rendimento offensivo è tornato convincente, mentre la difesa ha concesso molto meno rispetto al periodo più complicato della stagione.

Situazione diversa invece per l’Elche, che continua a lottare per la salvezza. Gli ospiti si trovano appena due punti sopra la zona retrocessione e arrivano alla sfida con un rendimento esterno molto negativo: quattro sconfitte consecutive lontano da casa nelle ultime trasferte. Anche i precedenti non sorridono alla formazione ospite. L’ultima vittoria dell’Elche sul campo del Villarreal risale infatti addirittura al 2013, dato che evidenzia quanto lo Stadio de la Cerámica sia storicamente un terreno complicato per questa squadra.

Probabili formazioni di Villarreal-Elche — Il Villarreal dovrebbe schierarsi con il 4-4-2, con Luiz Junior tra i pali; difesa composta da Mourino, Navarro, Veiga e Cardona. A centrocampo spazio a Buchanan, Comesana, Gueye e Moleiro, mentre in attacco la coppia formata da Pepe e Mikautadze.

L’Elche dovrebbe rispondere con lo stesso modulo, 4-4-2, con Dituro in porta; linea difensiva formata da Petrot, Chust, Affengruber e Pedrosa. A centrocampo agiranno Cepeda, Febas, Aguado e Tete Morente, mentre in attacco toccherà alla coppia Andre Silva–Rodriguez.

Villarreal (4-4-2): Luiz Junior; Mourino, Navarro, Veiga, Cardona; Buchanan, Comesana, Gueye, Moleiro; Pepe, Mikautadze. Allenatore: Marcelino.

Elche (4-4-2): Dituro; Petrot, Chust, Affengruber, Pedrosa; Cepeda, Febas, Aguado, Tete Morente; Andre Silva, Rodriguez. Allenatore: Beccacece.

