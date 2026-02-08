Villarreal-Espanyol: lo streaming gratis del match del 9 febbraio

Villarreal–Espanyol: orario, diretta tv, streaming e formazioni | Liga

Stefano Sorce 8 febbraio - 12:20

La 23ª giornata di Liga si chiude con una sfida che mette in palio punti pesanti per l’Europa. All’Estadio de la Cerámica si gioca Villarreal-Espanyol in un posticipo che arriva in un momento delicato per entrambe. Il calcio d’inizio è fissato per lunedì 9 febbraio 2026 alle ore 21:00, in una gara che può incidere molto sulle ambizioni di classifica.

Dove vedere Villarreal-Espanyol in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l'account l'incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — Il Villarreal sta vivendo una fase di evidente flessione. Un solo punto raccolto nelle ultime tre gare di Liga e l’eliminazione dalla Champions League senza vittorie nella league phase hanno appesantito il bilancio recente. Le sconfitte contro Betis e Real Madrid hanno fatto perdere contatto con la vetta, mentre il pareggio di Pamplona contro l’Osasuna (2-2) ha almeno interrotto una serie negativa che, considerando tutte le competizioni, aveva toccato quota quattro ko consecutivi. La squadra di Marcelino resta competitiva sul piano offensivo, ma paga cali di concentrazione e una tenuta difensiva non sempre all’altezza. Il fattore campo diventa quindi centrale per ritrovare continuità.

Momento ancora più complicato per l’Espanyol, che nel 2026 non ha ancora vinto in campionato. I biancoblù hanno raccolto un solo pareggio e quattro sconfitte, mostrando difficoltà sia nel contenere gli avversari sia nel gestire i momenti favorevoli della gara. Dopo l’1-1 contro il Levante, sono arrivate solo battute d’arresto, spesso maturate dopo essere passati in vantaggio, come nell’ultimo ko casalingo contro l’Alavés. La squadra di Manolo González resta in zona Europa, ma ha bisogno di una svolta immediata per non perdere ulteriore terreno.

Le probabili formazioni di Villarreal-Espanyol — Il Villarreal dovrebbe schierarsi con il classico 4-4-2, affidandosi all’esperienza di Parejo in mezzo al campo per gestire ritmi e possesso. Davanti a Luiz Junior, la linea difensiva sarà guidata da Rafa Marín e Renato Veiga, con Cardona e Mourino chiamati a spingere sulle fasce. In attacco, la coppia formata da Gerard Moreno e Mikautadze resta il principale punto di riferimento offensivo, con Moleiro pronto a inserirsi tra le linee.

L’Espanyol risponde con un 4-2-3-1 più prudente, pensato per dare equilibrio e sfruttare le ripartenze. Davanti a Dmitrovic, Cabrera e Calero formeranno la coppia centrale difensiva, mentre in mediana Lozano e Urko González avranno il compito di schermare la difesa. Sulla trequarti qualità e movimento con Dolan, Expósito e Pere Milla a supporto di Roberto, terminale offensivo.

Villarreal (4-4-2): Luiz Junior; Mourino, Rafa Marín, Renato Veiga, Cardona; Pepe, Gueye, Parejo, Moleiro; Gerard Moreno, Mikautadze.

Espanyol (4-2-3-1): Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Salinas; Lozano, Urko González; Dolan, Expósito, Pere Milla; Roberto.

