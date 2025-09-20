Villarreal-Osasuna: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

I padroni di casa, settimi in classifica con 7 punti, cercano riscatto dopo le sconfitte con Atlético Madrid e Tottenham. Marcelino dovrebbe confermare il 4-4-2 con Pepe e Mikautadze in attacco

Stefano Sorce 20 settembre - 16:07

Si gioca domenica 21 settembre alle ore 17 allo stadio Ceramica la sfida tra Villarreal e Osasuna, valida per la quinta giornata di Liga. I padroni di casa arrivano da una settimana complicata, segnata dalle sconfitte con Atlético Madrid (2-0) e Tottenham (1-0 in Champions League), mentre gli ospiti si presentano forti di due vittorie consecutive e con il morale in crescita.

Dove vedere Villarreal-Osasuna in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match Villarreal-Osasuna, in programma domenica 21 settembre alle ore 17.00. Scopriamo dove vedere il match che sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.

Il momento delle due squadre — I padroni di casa sono attualmente settimi con 7 punti in classifica, frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta. Il “sottomarino giallo” resta comunque imbattibile in casa nelle ultime sei gare di campionato e cerca riscatto davanti al proprio pubblico. Marcelino dovrebbe affidarsi al consueto 4-4-2 con Pepe e Mikautadze in attacco, supportati sugli esterni da Buchanan e Moleiro.

Gli ospiti invece occupano il decimo posto con 6 punti, avendo vinto due partite ma perso le altre due. L’Osasuna di Lisci sembra aver trovato la giusta quadratura: difesa solida, ripartenze veloci e un 3-4-3 ormai ben rodato. Contro un avversario ostico come il Villarreal, Budimir sarà ancora il punto di riferimento offensivo, con Munoz e Oroz pronti a sostenerlo.

Aimar Oroz del Club Atlético Osasuna corre con la palla durante la partita di LaLiga EA Sports tra RCD Espanyol de Barcelona e CA Osasuna allo stadio RCDE a Barcellona, Spagna, il 31 agosto 2025. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Le probabili formazioni di Villarreal-Osasuna — Il Villarreal dovrebbe presentarsi con il classico 4-4-2 scelto da Marcelino. In porta ci sarà Junior, mentre la linea difensiva sarà composta da Mourino e Cardona sugli esterni con Foyth e Veiga centrali. A centrocampo spazio a Buchanan sulla fascia destra e a Moleiro sulla sinistra, con Parejo e Partey a formare la coppia centrale. In attacco Pepe farà coppia con Mikautadze, soluzione che garantisce velocità e profondità.

L’Osasuna, dal canto suo, dovrebbe rispondere con il 3-4-3 disegnato da Lisci. Herrera difenderà i pali, supportato da una retroguardia a tre formata da Boyomo, Catena e Cruz. Sulle corsie esterne agiranno Rosier e Beretones, mentre in mediana Moncayola e Torro si occuperanno di equilibrio e interdizione. In avanti Budimir sarà il riferimento offensivo, con Munoz e Oroz pronti a sostenerlo sugli esterni e a sfruttare le ripartenze.

Villarreal (4-4-2): Junior; Mourino, Foyth, Veiga, Cardona; Buchanan, Parejo, Partey, Moleiro; Pepe, Mikautadze. Allenatore: Marcelino.

Osasuna (3-4-3): Herrera; Boyomo, Catena, Cruz; Rosier, Moncayola, Torro, Beretones; Oroz, Munoz, Budimir. Allenatore: Lisci.