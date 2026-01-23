Villarreal-Real Madrid live di Liga: streaming gratis, orario e diretta TV

Segui Villarreal-Real Madrid in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di Liga

Il testa a testa a distanza per la vetta della Liga in questo turno prosegue con Villarreal-Real Madrid. Trasferta per nulla abbordabile per il blancos che da secondi in classifica volano nella tana della terza in graduatoria. Calcio d'inizio sabato 24 gennaio alle ore 21.

Villarreal-Real Madrid, tutto quello che devi sapere sul match — Il Villarreal arriva a questo big match da terzo in classifica con 41 punti alla pari dell'Atletico Madrid. Il submarino amarillo viaggia a 13 vinte, 2 pareggiate e 4 perse con 37 goal fatti e 19 subiti ma è reduce dal ko 2-0 in casa del Betis.

Dopo l'esgerato 6-1 di Champions sul Monaco il Real Madrid si rituffa nel campionato dove ha sempre un punto da recuperare sul Barcellona. I blancos hanno totalizzato finora 48 punti, frutto di 15 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte e arrivano da 4 successi di fila in Liga ultimo dei quali 2-0 sul Levante. Nel girone di andata al Bernabeu 3-1 per i ragazzi di Arbeloa.

Le probabili formazioni di Villarreal-Real Madrid — Villarreal in campo col 4-4-2: Junior in porta; Navarro, Foyth, Veiga e Pedraza in difesa; Buchanan, Gueye, Parejo e Moleiro a centrocampo; Moreno e Mikautadze in attacco. Real Madrid che risponde col 4-3-3: Courtois tra i pali; Valverde, Alaba, Huijsen e Carreras in difesa; Guler, Camavinga e Bellingham in mediana con Mastantuono, Mbappe e Vinicius in avanti.

VILLARREAL (4-4-2) - Junior in porta; Navarro, Foyth, Veiga e Pedraza in difesa; Buchanan, Gueye, Parejo e Moleiro a centrocampo; Moreno e Mikautadze. All. Marcelino

REAL MADRID (4-3-3) - Courtois tra i pali; Valverde, Alaba, Huijsen e Carreras in difesa; Guler, Camavinga e Bellingham in mediana con Mastantuono, Mbappe e Vinicius. All. Arbeloa