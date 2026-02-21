Villarreal-Valencia, Liga: dove vederla in streaming gratis e diretta TV

Segui Villarreal-Valencia in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di Liga

Redazione Derby Derby Derby 21 febbraio 2026 (modifica il 21 febbraio 2026 | 21:16)

Fra i match più incerti ed equilibrati della 25esima giornata di Liga c'è senza dubbio il posticipo serale fra Villarreal e Valencia. La gara del'Estadio la Ceramica vede affrontarsi la terza contro la quindicesima in classifica. Leggi l'articolo completo per sapere come seguire la partita in programma domenica 22 febbraio alle ore 21.

Dove vedere Villarreal-Valencia in diretta TV e streaming gratis — Villarreal-Valencia sarà visibile in diretta streaming gratis su SISAL la piattaforma che trasmette in diretta i principali eventi di calcio a europeo e mondiale, inclusa tutta la Liga spagnola. Il live della partita è offerto gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura e l'attivazione di un nuovo conto tramite il link dedicato, con una scommessa effettuata e un saldo attivo, consente di accedere a tutti i match presenti nel palinsesto giornaliero, ma anche a un servizio esclusivo di statistiche in tempo reale.

Il match sarà anche disponibile in diretta su Sky Sport e DAZN per chi ha un abbonamento a pagamento, ma l’attivazione del conto gioco è l'unica opzione possibile per guardare gratuitamente Villarreal-Valencia in diretta live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi al tuo conto SISAL

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Villarreal-Valencia nella sezione Live Streaming.

Villarreal-Valencia, le informazioni sul match — Con i 3 punti conquinstati nel recupero vinto 1-0 sul Levante il Villarreal ha portato a 15 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte il suo score stagionale e con 48 punti ora è terzo in solitaria a +3 sull'Atletico.

Levante che è stato anche l'ultimo avversario in ordine temporale del Valencia che nello scorso weekend ha vinto 2-0 il derby e che si presenta a questo incontro come 15esima in classifica. Il ruolino di marcia è di 6 vinte, 8 pareggiate e 10 perse con 25 goal fatti e 37 subiti che portano a 26 punti (+2 sul terzultimo posto). Nel girone di andata al Mestalla successo esterno del Villarreal per 2-0.

Le probabili formazioni di Villarreal-Valencia — Villarreal in campo col 4-4-2: Luiz Junior in porta; Mourino, Navarro, Veiga e Pedraza in difesa; Buchanan, Gueye, Comesana e Moleiro a centrocampo; Pepe e Mikautadze in avanti. Valencia che risponde con modulo speculare: Dimistrisvky tra i pali; Nunez, Comert, Copete e Gaya in difesa; Rioja, Pepelu, Ugrinic e Danjuma in mediana con Sadiq e Beltran in attacco.

VILLARREAL (4-4-2) - Luiz; Mourino, Navarro, Veiga, Pedraza; Buchanan, Gueye, Comesana, Moleiro; Pepe, Mikautadze. All. Marcelino

VALENCIA (4-4-2) - Dimistrisvky; Nunez, Comert, Copete, Gaya; Rioja, Pepelu, Ugrinic, Danjuma; adiq, Beltran. All. Corberan