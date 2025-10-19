Virtus Bologna-Cremona, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, i probabili quintetti e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida di Serie A

Lorenzo Maria Napolitano 19 ottobre 2025 (modifica il 19 ottobre 2025 | 21:02)

Domani alle 20:00 scenderanno in campo Virtus Bologna e Cremona, nel campionato di Serie A di basket. È una delle sfide più avvincenti che propone la sesta giornata, dato che metterà di fronte due squadre che hanno iniziato la stagione in modo profondamente diverso. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Virtus Bologna-Cremona, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis — Tutti gli utenti registrati possono assistere gratuitamente alla diretta: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 5 euro per sbloccare l’accesso non solo alle partite del ricco palinsesto Bet365, ma anche a un set completo di statistiche live su squadre e giocatori, ideale per chi ama seguire ogni dettaglio del gioco.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli aventi in streaming su Bet365.

Un’occasione perfetta per godersi la sfida tra Virtus Bologna e Cremona, ovunque ci si trovi e direttamente dal proprio dispositivo. Attivando il conto Bet365 sarà quindi possibile vedere in streaming gratuito il match e vivere tutta l’emozione del grande basket italiano in tempo reale.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore;

Cercare “Virtus Bologna-Cremona” nella sezione Live Streaming.

Il momento di forma delle due squadre — La stagione è iniziata da troppo poco tempo per delineare già un vero e proprio momento di forma; infatti, in questa sede, possiamo piuttosto sfogliare i risultati con cui le due squadre si presentano alla sfida. La Virtus Bologna, in Italia, guarda tutti dall'alto dato che ha vinto due partite su due. Anche in EuroLega sta facendo la voce grossa la squadra emiliana, dato che ha collezionato tre vittorie in cinque partite. Dati che la rendono sicuramente la favorita per il prossimo match.

Cremona invece è reduce da una sconfitta ed una vittoria. All'esordio stagionale ha perso 82-75 contro Venezia, ma ha vinto il secondo confronto ai danni Sassari, superando l'esame con 79 punti messi a segno e 75 subiti. I lombardi non saranno i favoriti di questo match, ma potranno contare sul fattore stanchezza della Virtus, che ha già giocato molte più partite.

Visualizza questo post su Instagram

I probabili quintetti di Virtus Bologna-Cremona — Possibile che la Virtus Bologna cambi qualche pedina del suo scacchiere per far rifiatare qualche giocatore. Infatti, da inizio stagione ha già disputato 7 partite, ben 5 in più rispetto ai suoi prossimi avversari. Cremona, invece, potrebbe dare continuità al roster con cui ha battuto Sassari.

Virtus Bologna: Alston Jr, Taylor, Smailagic, Jallow, Edwards.

Cremona: Veronesi, Grant, Anigbogu, Willis, Durham.

La squadra emiliana è pronta ad un'altra grande sfida. Non perdere Virtus Bologna-Cremona, disponibile IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365.