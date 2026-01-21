Virtus Bologna-Fenerbahce: dove vedere l’Eurolega in Streaming e in TV

Virtus Bologna-Fenerbahce: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis dell'Eurolega su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Bologna si prepara a vivere una delle serate più affascinanti della stagione europea: Virtus Bologna contro Fenerbahce, palla a due alle 20:30. È una sfida che mette a confronto ambizioni di alta classifica, tradizione e due identità tecniche molto diverse. Da una parte il calore di Basket City, pronta a spingere i bianconeri; dall’altra l’esperienza e la solidità di una delle corazzate dell’Eurolega, arrivata in Italia con l’obiettivo di rafforzare il proprio posto tra le prime della classe.

La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica.

Qui Virtus Bologna — La Virtus Bologna arriva all’appuntamento rinvigorita dalla vittoria esterna contro Dubai, successo che ha restituito fiducia e consapevolezza a una squadra capace di alzare sensibilmente il livello davanti al proprio pubblico. In casa, Bologna trova spesso intensità difensiva, ritmo e una spinta emotiva che può mettere in difficoltà chiunque

Qui Fenerbahce — Il Fenerbahce, però, si presenta con numeri e continuità dalla sua: il successo contro Valencia ha confermato la capacità dei turchi di gestire i finali punto a punto e di restare lucidi nei momenti chiave. La battaglia sotto i tabelloni e la difesa sul perimetro saranno i veri termometri del match.

Se la Virtus riuscirà a contenere la fisicità ospite e a muovere bene la palla, la gara potrà restare apertissima fino all’ultimo possesso; altrimenti, la freddezza e l’organizzazione del Fenerbahce rischiano di fare la differenza nei minuti decisivi.

