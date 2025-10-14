Scopri dove seguire la prossima giornata di EuroLega.

Lorenzo Maria Napolitano 14 ottobre - 13:35

Inizia una nuova, entusiasmante, giornata di EuroLega, il meglio che il basket europeo può proporre. Uno dei match più attesi è quello tra Virtus Bologna e Monaco, due squadre che hanno iniziato in modo significativamente diverso il proprio campionato. La sfida si terrà alla SegaFredo Arena e la palla a due è in programma domani alle 20:30. La partita potrà essere seguita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

EuroLega, Virtus Bologna-Monaco: diretta tv e streaming LIVE del match — La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la sfida comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente in diretta live.

Il momento di forma delle due squadre — Si affrontano due squadre che occupano gli antipodi della classifica, ma siamo soltanto all'inizio. Infatti è difficile delineare già un momento di forma, piuttosto in questa sede possiamo sfogliare i risultati con cui le due formazioni si presentano al match. In tre giornate di EuroLega la Virtus Bologna ha vinto soltanto una partita, contro il Real Madrid all'esordio. Poi sono arrivate due sconfitte, ma ha vinto l'ultimo match contro Udine 80-82. Monaco, invece, occupa momentaneamente il secondo posto in classifica grazie a quattro punti in tre partite. L'ultimo match disputato è stato contro Parigi, in cui è stata strappata un'altra vittoria (94-99).

Visualizza questo post su Instagram

Il possibile quintetto di Virtus Bologna e Monaco — Virtus Bologna: Jallow, Niang, Smailagic, Pajola, Edwards

Monaco: Theis, Blossomgame, Diallo, James, Strazel.