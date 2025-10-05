Virtus Bologna-Napoli: diretta TV e streaming LIVE del match

Esordio in campionato per le due compagini che vogliono rispondere presente al primo appello

Michele Massa 5 ottobre 2025 (modifica il 6 ottobre 2025 | 14:29)

Il momento delle due squadre — La squadra della Virtus Bologna ha recentemente vissuto un periodo positivo di dieci partite, caratterizzato da prestazioni straordinarie e momenti memorabili. Con 7 vittorie e 3 sconfitte, i numeri parlano chiaro e rispecchiano l’andamento di questo ciclo nei resoconti post-partita.

Gli atleti hanno mostrato un'incredibile capacità offensiva, totalizzando 811 punti in questo intervallo e mantenendo una media di 81.1 punti a partita. Questo risultato non è solo il frutto delle qualità individuali, ma anche del gioco di squadra, che ha saputo combinare al meglio gli sforzi di tutti i componenti.

Anche la difesa ha fatto la sua parte, con 78.8 punti subiti in media, dimostrando la solidità e l'unità difensiva della squadra. Ogni errore in fase difensiva è stato studiato attentamente per ottimizzare le prestazioni future.

Giocare lontano dal proprio pubblico è sempre una sfida, ma la squadra di Napoli Basket è riuscita a superarla con determinazione, ottenendo 4 vittorie su 10 partite in trasferta. Questo successo è stato possibile grazie non solo alle doti individuali dei giocatori, ma anche alla loro abilità nel lavorare come un gruppo coeso.

Con un totale di 874 punti segnati nel medesimo periodo, l'efficacia offensiva del team è evidente, confermando che la squadra mantiene un alto livello di prestazioni anche lontano dalle mura amiche. Il comparto difensivo, che ha subito una media di 93.6 punti a partita, merita particolare attenzione. Nelle gare fuori casa, dove ogni dettaglio fa la differenza, il team ha dimostrato grande concentrazione e spirito di squadra.

I probabili quintetti di Virtus Bologna-Napoli — VIRTUS BOLOGNA: Edwards, Pajola, Niang, Smailagic, Diouf.

NAPOLI: Long, Bolton, Treier, Simms, Croswell