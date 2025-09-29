L’Eurolega 2025/26 si apre con un appuntamento di prestigio: la squadra bolognese affronta gli spagnoli di mister Scariolo. Il team di casa punta a sfruttare il calore del PalaDozza

Stefano Sorce 29 settembre - 16:55

Settembre segna il ritorno dell’Eurolega, quest’anno con il nuovo formato a 20 squadre e un calendario che passa da 34 a 38 giornate. Per la Virtus Bologna campione d’Italia in carica l’esordio è subito di quelli da brividi: martedì 30 settembre 2025, alle ore 20.45, alla Segafredo Arena arriva il Real Madrid di Sergio Scariolo, ex molto atteso. Con Bet365 puoi seguire Virtus Bologna-Real MadridGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come usufruire di questo servizio, continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Virtus-Real Madrid in diretta TV e in streaming LIVE — Vuoi vivere l’atmosfera della Segafredo Arena come se fossi sugli spalti? La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti la grande sfida di Eurolega direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati ora su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Virtus Bologna-Real Madrid in diretta live. Vi informiamo inoltre che il match di martedì 30 settembre sarà visibile anche su Sky Sport Arena (204). Lo streaming sarà invece usufruibile su DAZN, SkyGo e NOW Tv.

Il momento delle due squadre — La squadra di Dusko Ivanovic ha già mostrato segnali incoraggianti, pur essendo stata eliminata dall’Olimpia Milano in semifinale di Supercoppa Italiana (93-86 dopo un tempo supplementare). La prestazione, però, ha messo in luce solidità difensiva e buone rotazioni: Nyang e Pajola sono apparsi in grande crescita, mentre i nuovi arrivati come Carsen Edwards hanno già dato indicazioni importanti. La Virtus punta a migliorare il 17° posto della scorsa stagione in Eurolega, con l’obiettivo dichiarato di arrivare almeno ai play-in. Il fattore campo al PalaDozza, sempre caldissimo, può essere un’arma in più: i bianconeri hanno vinto le ultime quattro partite casalinghe ufficiali, tutte con scarti inferiori ai 7 punti.

Il Real Madrid si presenta a Bologna reduce dalla Supercoppa di Spagna, persa in finale contro il Valencia dopo aver battuto il Tenerife in semifinale. L’avvicendamento in panchina, con il ritorno di Sergio Scariolo al posto di Chus Mateo, segna l’inizio di un nuovo ciclo. Il roster è profondo e ricco di talento: confermati i leader come Campazzo, Deck e Tavares, affiancati dagli arrivi di Theo Maledon, Trey Lyles e Chuma Okeke, oltre al rientro di Gabriel Deck dall’infortunio.Il punto di forza dei blancos resta la difesa, la migliore della scorsa Eurolega, ma con un attacco capace di impennate decisive. Nonostante l’uscita di Dzanan Musa, la profondità del reparto esterni e l’esperienza di veterani come Sergio Llull rendono il Real una delle principali candidate al titolo.

I probabili quintetti base di Virtus-Real Madrid — Virtus Bologna: Edwards, Jallow, Niang, Pajola, Smailagic. Allenatore: Ivanovic.

Real Madrid: Abalde, Deck, Feliz, Hezonja, Tavares. Allenatore: Scariolo.