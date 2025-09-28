Virtus Verona-Brescia, settima giornata del Gruppo A di Serie C: info partita, probabili formazioni, dove vedere la gara in Tv e in Streaming

Vincenzo Bellino Redattore 28 settembre - 02:27

Virtus Verona-Brescia, match valido per la settima giornata del Gruppo A di Serie C (calcio d'inizio ore 15:00). Altalenante il percorso dei padroni di casa (2 vittorie, 2 pareggio e 2 sconfitte), ma tanta voglia di restare aggrappati alla zona che conta. Zona che riguarda anche il Brescia che occupa la terza posizione con tredici punti all'attivo e monitora a distanza il duo di testa (Vicenza e Lecco). L'obiettivo delle ex rondinelle, infatti, resta la promozione in B.

Virtus Verona-Brescia: dove vedere la Serie C in Diretta LIVE e in Streaming

La partita, in programma domenica 28 settembre alle ore 15:00, sarà trasmessa anche su Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 251), Now e sulle rispettive app SkyGo e NowTv.

Qui Virtus Verona — La Virtus Verona si presenta a questo appuntamento con un percorso piuttosto altalenante. La squadra guidata da Luigi Fresco ha raccolto 8 punti in 6 giornate, frutto di 2 successi, 2 pareggi e 2 sconfitte. L’attacco non manca di idee, con 10 gol realizzati, ma la difesa si è rivelata vulnerabile, avendo già subito 8 reti. In particolare, il rendimento casalingo resta un problema: al “Bentegodi” i rossoblù non hanno ancora trovato la vittoria, fermandosi a 2 pareggi e 1 sconfitta. L’ultima affermazione in trasferta contro il Giana Erminio ha comunque dato fiducia, ma servirà continuità per reggere il confronto con avversari di livello superiore.

Qui Brescia — Il Brescia di Aimo Diana è invece in piena fiducia. Le Rondinelle occupano la terza posizione in classifica con 13 punti, frutto di 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sola sconfitta. La squadra lombarda ha dimostrato grande equilibrio: 14 gol segnati e appena 4 subiti, a conferma di una solidità difensiva che si sposa con un attacco estremamente efficace. Anche in trasferta i numeri parlano chiaro: 2 vittorie su 2, con prestazioni convincenti che certificano la maturità del gruppo. Il pareggio casalingo con il Novara non ha scalfito le certezze di una formazione che rimane tra le più temibili del girone.

Virtus Verona-Brescia, probabili formazioni — VIRTUS VERONA (3-5-2): Sibi; Bassi, Toffanin, Daffara; Patané, Bulevardi, Fanini, Zarpellon, Saiani; T. Mancini, Fabbro. Allenatore: Luigi Fresco.

BRESCIA (3-5-2): Gori; Balestrero, Pasini, Rizzo; Cisco, Mercati, De Francesco, Zennaro, Boci; Di Molfetta, Maistrello. Allenatore: Stefano Aimo Diana.