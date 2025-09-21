Virtus Verona-Dolomiti, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

La squadra di casa proverà a sfruttare il fattore campo per risollevarsi, mentre gli ospiti andranno alla ricerca del primo successo stagionale

Stefano Sorce 21 settembre - 03:06

Non sarà il big match della quinta giornata, ma Virtus Verona e Dolomiti Bellunesi, in programma domenica 21 settembre 2025 alle ore 17:30, rappresenta una delle sfide più interessanti e insidiose dal punto di vista del pronostico. Entrambe le squadre vivono una fase di incertezza e cercano punti preziosi per migliorare la propria classifica.

Dove vedere Virtus Verona-Dolomiti in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match Virtus Verona-Dolomiti, in programma domenica 21 settembre alle ore 17.30. Scopriamo dove vedere il match che sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Inoltre il match sarà visibile anche su SKY SPORT (canale 256) e NOW e sulle relative app.

Il momento delle due squadre — La Virtus Verona di Luigi Fresco arriva al match con 4 punti in classifica (12ª posizione), frutto di una vittoria, un pareggio e due sconfitte. Nelle ultime cinque gare ha collezionato un bottino di 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte, con 6 gol segnati e altrettanti subiti. L’ultimo passo falso, arrivato in casa contro l’Inter II (1-2), ha messo in evidenza le lacune difensive che lo staff tecnico dovrà correggere. Nonostante ciò, il potenziale offensivo resta discreto e potrebbe essere decisivo in una gara così equilibrata.

I Dolomiti Bellunesi di Nicola Zanini, invece, vivono un momento più delicato: con soli 3 punti (15ª posizione), la squadra è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale, dopo tre pareggi e una sconfitta. Il bilancio delle ultime cinque gare è preoccupante: 0 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte, con 4 gol realizzati e 7 subiti. Nell’ultimo turno è arrivato un pareggio per 1-1 contro l’ASC Alcione, risultato che ha mostrato qualche miglioramento ma anche confermato la difficoltà nel trovare continuità.

Le probabili formazioni di Virtus Verona-Dolomiti — Virtus Verona (3-5-2-): Alfonso, Daffara, Toffanin, Munaretti, Patane, Muhameti, Zarpellon, Mancini, Bassi, Fabbro, Fanini. Allenatore: Fresco.

Dolomiti Bellunesi (3-5-2): Abati, Gobetti, Alcides, Mondonico, Saccani, Agosti, Burrai, Brugnolo, Mignanelli, Olonisakin, Marconi. Allenatore: Zanini.