Virtus Verona-Inter Under 23: dove vedere la Serie C in Tv e in Streaming

La formazione di Luigi Fresco ha appena trovato la sua prima gioia stagionale espugnando Vercelli . Un successo prezioso che ha ridato entusiasmo a un gruppo che fa della compattezza e della grinta i suoi punti di forza. Ora i rossoblù puntano a confermarsi davanti al proprio pubblico, cercando di sfruttare l’inerzia positiva per risalire la classifica.

Qui Inter Under 23

L’avvio in Serie C non è stato semplice per la squadra di Stefano Vecchi, che dopo il ko contro il Lecco è ancora ferma a quota zero vittorie. La giovane Inter, però, non vuole abbattersi: la partita di Verona rappresenta un’occasione per dimostrare progressi e mettere finalmente in cascina i primi tre punti. I talenti nerazzurri sono chiamati a una prova di carattere.