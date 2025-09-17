derbyderbyderby streaming Virtus Verona-Inter Under 23: dove vedere la Serie C in Tv e in Streaming

Virtus Verona-Inter Under 23: dove vedere la Serie C in Tv e in Streaming

Virtus Verona-Inter Under 23, recupero della terza giornata del Gruppo A di Serie C: info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis
Il recupero della terza giornata di Serie C mette di fronte Virtus Verona e Inter U23, due squadre con ambizioni diverse ma accomunate dalla necessità di fare punti. Allo stadio Gavagnin-Nocini si gioca una sfida che promette intensità: i veneti vogliono continuità, mentre i nerazzurri cercano il primo acuto della loro storia nella categoria.

Dove vedere Virtus Verona-Inter in Diretta TV e in streaming LIVE

VIRTUS VERONA INTER DIRETTA TV STREAMING GRATIS SERIE C LIVE - Scopriamo dove vedere il match valido per il recupero della terza giornata del Gruppo A di Serie C, Virtus Verona-Inter, in programma mercoledì 17 settembre alle ore 19:00. La gara sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.

Qui Virtus Verona

La formazione di Luigi Fresco ha appena trovato la sua prima gioia stagionale espugnando Vercelli. Un successo prezioso che ha ridato entusiasmo a un gruppo che fa della compattezza e della grinta i suoi punti di forza. Ora i rossoblù puntano a confermarsi davanti al proprio pubblico, cercando di sfruttare l’inerzia positiva per risalire la classifica.

Qui Inter Under 23

L’avvio in Serie C non è stato semplice per la squadra di Stefano Vecchi, che dopo il ko contro il Lecco è ancora ferma a quota zero vittorie. La giovane Inter, però, non vuole abbattersi: la partita di Verona rappresenta un’occasione per dimostrare progressi e mettere finalmente in cascina i primi tre punti. I talenti nerazzurri sono chiamati a una prova di carattere.

Virtus Verona-Inter Under 23, probabili formazioni

VIRTUS VERONA (3-5-2): Alfonso; Daffara, Munaretti, Toffanin; Patanè, Zarpellon, Muhameti, Fanini, Bassi; Mancini, Fabbro. Allenatore: Luigi Fresco.

INTER U23 (3-5-2): Calligaris; Stante, Prestia, Mayé; Cinquegrano, Topalovic, Fiordilino, Bovo, David; Agbonifo, Zuberek. Allenatore: Stefano Vecchi.

