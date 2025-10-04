Virtus Verona-Lecco: diretta TV e streaming LIVE del match

Come vedere la sfida del girone A di Serie C in programma sabato 4 ottobre

Michele Massa 4 ottobre 2025 (modifica il 4 ottobre 2025 | 11:08)

Il momento delle due squadre — La Virtus Verona si trova attualmente all’ottavo posto in classifica con 9 punti, frutto di 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. Il bilancio reti parla di 11 gol segnati e 9 subiti. Nonostante la buona posizione, la formazione guidata da Luigi Fresco ha evidenziato qualche difficoltà nei match casalinghi, dove ha ottenuto 3 pareggi e una sconfitta nelle ultime quattro gare giocate davanti al proprio pubblico.

Sul versante opposto, il Calcio Lecco 1912 attraversa un momento decisamente positivo e occupa la seconda piazza con 17 punti. Sotto la guida di Federico Valente, la squadra ha conquistato 5 vittorie e 2 pareggi, mantenendo l’imbattibilità in campionato. Con 11 gol realizzati e solo 3 subiti, i numeri sono dalla loro parte. Anche il rendimento esterno è di alto livello, con 2 vittorie e un pareggio in tre trasferte, confermando il Lecco come una delle formazioni più solide e pericolose del girone.

Le probabili formazioni di Virtus Verona-Lecco — VIRTUS VERONA (3-5-2): Sibi; Daffara, Toffanin, Munaretti; Gatti, Bulevardi, Fanini, Amadio, Bassi; Patanè, Mancini.

Lecco (3-4-2-1): Furlan; Battistini, Marrone, Tanco; Rizzo, Zanellato, Bonaiti, Kritta; Furrer, Voltan; Sipos