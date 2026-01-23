Dove vedere Virtus Verona-Pro Vercelli in diretta TV e in streaming LIVE

La gara sarà visibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla diretta è sufficiente registrarsi tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro, che consente di seguire Virtus Verona-Pro Vercelli e tutti gli altri eventi presenti nel palinsesto live.