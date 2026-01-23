Il Girone A di Serie C propone una sfida importante allo Stadio Gavagnin-Nocini, dove Virtus Verona e Pro Vercelli si affrontano sabato 24 gennaio alle ore 17:30. Una partita delicata per entrambe le squadre: i padroni di casa cercano punti salvezza fondamentali, mentre gli ospiti puntano a consolidare la posizione di metà classifica.
La diretta streaming
Virtus Verona-Pro Vercelli streaming gratis: formazioni e diretta tv live
Hai tre possibilità per guardare Virtus Verona-Pro Vercelli in streaming gratis:
Dove vedere Virtus Verona-Pro Vercelli in diretta TV e in streaming LIVE—
La gara sarà visibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla diretta è sufficiente registrarsi tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro, che consente di seguire Virtus Verona-Pro Vercelli e tutti gli altri eventi presenti nel palinsesto live.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet
Per accedere allo streaming è sufficiente:
Il momento delle due squadre—
La Virtus Verona, diciassettesima a 18 punti, è impegnata in una delicata lotta salvezza. La squadra di Luigi Fresco punta sul 3-4-3, modulo offensivo che favorisce spinta sulle
fasce e pressione alta, cercando concretezza con Fabbro e Zarpellon in attacco.
La Pro Vercelli, undicesima a 28 punti, mira a consolidare la posizione di metà classifica. Gli uomini di Michele Santoni si affidano al 4-3-3, con solidità difensiva e capacità di verticalizzare rapidamente verso gli attaccanti Sow, Comi e Akpa Akpro.
Le probabili formazioni di Virtus Verona-Pro Vercelli—
Modulo a tre per i padroni di casa, rispondono gli ospiti con una compatta difesa a quattro e un tridente offensivo.
Virtus Verona (3-4-3): Sibi, Daffara, Toffanin, Munaretti, Patanè, Muhameti, Gatti, Bassi, Bulevardi, Fabbro, Zarpellon. Allenatore: Luigi Fresco
Pro Vercelli (4-3-3): Livieri, Carosso, Coccolo, Marchetti, Piran, Burruano, Huiberts, Iotti, Sow, Comi, Akpa Akpro. Allenatore: Michele Santoni
Per seguire lo streaming gratis di Virtus Verona-Pro Vercelli è sufficiente registrarsi su Goldbet tramite il link dedicato.
