Vis Pesaro-Livorno: dove vedere la Serie C in Diretta tv e in Streaming LIVE

Vis Pesaro-Livorno, quarta giornata del Gruppo B di Serie C: info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 14 settembre 2025 (modifica il 14 settembre 2025 | 08:54)

Domenica pomeriggio allo stadio Benelli andrà in scena una sfida che vale più dei tre punti: Vis Pesaro-Livorno. Le due squadre arrivano all’appuntamento con motivazioni diverse ma con la stessa urgenza di invertire la rotta.

I marchigiani cercano la prima vittoria stagionale, mentre gli amaranto hanno bisogno di rialzarsi dopo un avvio troppo altalenante. In campo, quindi, non sarà soltanto una partita di classifica ma soprattutto una prova di carattere e identità.

Dove vedere Vis Pesaro-Livorno in Diretta TV e in streaming LIVE — VIS PESARO LIVORNO DIRETTA TV STREAMING GRATIS SERIE C LIVE - Scopriamo dove vedere il match valido per la quarta giornata del Gruppo B di Serie C, Vis Pesaro-Livorno, in programma domenica 14 settembre alle ore 17:30. La gara sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.

Qui Vis Pesaro — La Vis Pesaro si presenta all’incrocio con il Livorno con un fardello pesante: ancora nessun successo in campionato. I pareggi con Pineto e Rimini hanno lasciato l’amaro in bocca, mentre la sconfitta con l’Arezzo, pur onorevole, ha mostrato i limiti di un gruppo che fatica a concretizzare.

La squadra di Stellone, priva dello squalificato Jallow, cerca quindi risposte immediate: l’esperienza di Pucciarelli in mezzo al campo e la coppia offensiva Nicastro-Ferrari dovranno spingere i biancorossi a rompere il digiuno.

Qui Livorno — Il Livorno, dal canto suo, arriva con tanta rabbia e un chiaro obiettivo: dimostrare che la vera anima amaranto è quella vista nell’esordio vincente con la Ternana, non la versione smarrita contro Juventus Next Gen e Guidonia.

Mister Formisano ritrova finalmente Marchesi, pedina fondamentale, mentre davanti il ballottaggio tra Cioffi, Di Carmine e Dionisi garantisce alternative di spessore. Nonostante le assenze in difesa, l’atteggiamento richiesto è chiaro: compattezza, cinismo e fame, perché più che i punti in palio il Livorno deve tornare a ritrovare sé stesso.

Vis Pesaro-Livorno, probabili formazioni — VIS PESARO (3-4-1-2): Pozzi; Primasso, Di Renzo, Ceccacci; Tavernaro, Paganini, Pucciarelli, Vezzoni; Di Paola; Nicastro, Ferrari. Allenatore: Roberto Stellone

LIVORNO (3-4-2-1): Seghetti; Gentile, Monaco, Noce; Biondi, Welbeck, Hamlili, Antoni; Marchesi, Cioffi; Di Carmine. Allenatore: Alessandro Formisano