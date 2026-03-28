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Vis Pesaro-Perugia streaming gratis: formazioni e diretta live tv

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Carmine Panarella
Carmine Panarella

Il Girone B di Serie C propone una sfida interessante tra due squadre con obiettivi diversi: Vis Pesaro-Perugia, in programma domenica 29 marzo alle ore 17:30. La Vis Pesaro è nona con 43 punti e punta a consolidare la zona playoff, mentre il Perugia occupa la quindicesima posizione con 32 punti ed è alla ricerca di punti preziosi per allontanarsi dalle zone più delicate della classifica. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI VIS PESARO-PERUGIA SU BET365

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    • Il momento delle due squadre

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    La Vis Pesaro, guidata da Roberto Stellone, si presenta con un 3-4-1-2 che punta sulla qualità tra le linee. Paola agirà alle spalle delle due punte Stabile e Nicastro, con l’obiettivo di creare occasioni e mettere in difficoltà la difesa avversaria. Con 43 punti, i padroni di casa vogliono restare stabilmente in zona playoff.

    Il Perugia, allenato da Piero Braglia, risponde con un 3-5-2 molto equilibrato. Tumbarello e Megelaitis avranno il compito di dare ritmo al centrocampo, mentre Montevago e Giardino guideranno l’attacco cercando di sfruttare ogni occasione. Con 32 punti, gli umbri puntano a risalire la classifica e ottenere maggiore tranquillità.

    Le probabili formazioni di Vis Pesaro-Perugia

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    Ci si aspetta una gara combattuta, con la Vis Pesaro pronta a fare la partita e il Perugia intenzionato a difendersi con ordine e colpire in ripartenza.

    Vis Pesaro (3-4-1-2): Pozzi, Ceccacci, Tonucci, Di Renzo, Vezzoni, Paganini, Pucciarelli, Tavernaro, Paola, Stabile, Nicastro. Allenatore: Roberto Stellone

    Perugia (3-5-2): Gemello, Nwanege, Riccardi, Tozzuolo, Giraudo, Tumbarello, Megelaitis, Giunti, Calapai, Montevago, Giardino. Allenatore: Piero Braglia

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