L'emozioni della Serie C per una sfida di assoluto cartello. Ecco cosa fare per non perdersi nemmeno un minuto della partita

Michele Massa 19 settembre 2025 (modifica il 19 settembre 2025 | 16:02)

La Serie C torna in campo e sabato 20 settembre alle ore 15:00 andrà in scena per il girone B la sfida tra Vis Pesaro e Pianese. Due squadre che fino a questo momento della stagione hanno regalato un calcio veloce e molto divertente, la partita promette gol e spettacolo.

Dove vedere Vis Pesaro-Pianese in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match tra Vis Pesaro e Pianese in programma sabato 20 settembre alle ore 15:00. La partita sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Per non perdersi l'emozioni del match basterà cliccare sul link antecedente e godersi lo spettacolo del calcio italiano.

Il momento delle due squadre — Entrambe le formazioni si presentano a questo incontro con 5 punti in classifica, occupando rispettivamente l’8° e il 9° posto. I padroni di casa, allenati da Roberto Stellone, hanno registrato una vittoria, due pareggi e una sconfitta, con un totale di 4 reti all’attivo e 2 al passivo. Davanti al proprio pubblico hanno mostrato buona solidità, raccogliendo una vittoria e un pareggio nelle due gare giocate in casa.

Sul fronte opposto, l’US Pianese di Alessandro Birindelli vanta lo stesso ruolino di marcia – una vittoria, due pareggi e una sconfitta – ma con un bottino offensivo più contenuto: 3 gol segnati e 2 subiti. Lontano dal proprio stadio la squadra si è rivelata insidiosa, conquistando una vittoria e un pareggio senza conoscere la sconfitta.

Le probabili formazioni di Vis Pesaro-Pianese — Vis Pesaro (3-4-1-2): Pozzi; Primasso, Di Renzo, Ceccacci; Tavernaro, Paganini, Pucciarelli, Vezzoni; Giovannini; Nicastro, Stabile.

Pianese (3-5-2): Bertini T; Ercolani, Masetti, Amey; Coccia, Bertini M., Proietto, Tirelli, Ercolani; Bellini, Fabrizi. Allenatore: Diego Rognini