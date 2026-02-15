derbyderbyderby streaming Vis Pesaro-Pineto diretta tv live: dove vedere lo streaming gratis

La diretta streaming

Vis Pesaro-Pineto diretta tv live: dove vedere lo streaming gratis

Vis Pesaro-Pineto diretta tv live: dove vedere lo streaming gratis - immagine 1
Lo streaming gratis della gara di campionato Vis Pesaro-Pineto: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet
Carmine Panarella
Carmine Panarella

Il Girone B di Serie C propone una sfida di alta classifica: Vis Pesaro-Pineto, in programma sabato 3 gennaio alle ore 20:30. La Vis Pesaro, quinta a 27 punti, vuole sfruttare il fattore campo per agganciare le posizioni di vertice, mentre il Pineto, quarto a 28 punti, cerca un successo esterno pesante per consolidare la propria corsa playoff. Tutti i dettagli per seguire la partita sono riportati qui sotto.

Hai tre possibilità per guardare Vis Pesaro-Pineto in streaming gratis:

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI VIS PESARO-PINETO SU SISAL

GUARDA ORA LO STREAMING GRATIS DI VIS PESARO-PINETO SU LOTTOMATICA

VUOI VEDERE LA DIRETTA STREAMING GRATIS DI VIS PESARO-PINETO SU GOLDBET? CLICCA QUI

Dove vedere Vis Pesaro-Pineto in diretta TV e in streaming LIVE

—  

La partita sarà trasmessa in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet, piattaforme che consentono la visione degli eventi sportivi previa registrazione. È sufficiente creare un conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro per seguire Vis Pesaro-Pineto e molte altre gare di Serie C.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Sisal

streaming live
Streaming Live Gratis

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica

Partite in streaming live
Partite in streaming live

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet

Live Streaming
Live Streaming

Per accedere allo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere al proprio conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

  • Avere un saldo attivo o aver piazzato una scommessa nelle ultime 24 ore

  • Cercare “Vis Pesaro-Pineto” nella sezione Live Streaming

    • Il momento delle due squadre

    —  

    La Vis Pesaro, quinta con 27 punti, sta vivendo una stagione positiva e punta a restare stabilmente nelle zone alte del Girone B. Roberto Stellone si affida al 3-4-1-2, cercando equilibrio tra solidità difensiva e qualità offensiva con Paola a supporto di Stabile e Nicastro.

    Il Pineto, quarto a 28 punti, arriva allo scontro diretto con grande fiducia. Ivan Tisci propone il 4-2-3-1, modulo che garantisce compattezza e soluzioni offensive, con Bruzzaniti e D’Andrea pronti a colpire alle spalle della difesa avversaria.

    Le probabili formazioni di Vis Pesaro-Pineto

    —  

    La Vis Pesaro dovrebbe confermare il 3-4-1-2, assetto ormai collaudato. Il Pineto risponde con il 4-2-3-1, cercando equilibrio e rapidità nelle transizioni.

    Vis Pesaro (3-4-1-2): Pozzi, Ceccacci, Tonucci, Di Renzo, Vezzoni, Paganini, Pucciarelli, Tavernaro, Paola, Stabile, Nicastro. Allenatore: Roberto Stellone

    Pineto (4-2-3-1): Tonti, Baggi, Postiglione, Frare, Borsoi, Lombardi, Germinario, Pellegrino, Schirone, Bruzzaniti, D'Andrea. Allenatore: Ivan Tisci

    Guarda ora Vis Pesaro-Pineto in diretta streaming gratis su Sisal.

    Vuoi vedere Vis Pesaro-Pineto gratuitamente in diretta TV live su Lottomatica? Clicca qui.

    Per seguire lo streaming gratis di Vis Pesaro-Pineto, è sufficiente registrarsi su Goldbet tramite il link dedicato.

    Leggi anche
    Pineto-Ternana diretta tv live: dove vedere la partita in diretta tv live
    Pergolettese-Brescia diretta tv live: dove vedere lo streaming gratis

    © RIPRODUZIONE RISERVATA