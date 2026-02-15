Il Girone B di Serie C propone una sfida di alta classifica: Vis Pesaro-Pineto, in programma sabato 3 gennaio alle ore 20:30. La Vis Pesaro, quinta a 27 punti, vuole sfruttare il fattore campo per agganciare le posizioni di vertice, mentre il Pineto, quarto a 28 punti, cerca un successo esterno pesante per consolidare la propria corsa playoff. Tutti i dettagli per seguire la partita sono riportati qui sotto.
La partita sarà trasmessa in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet.
Il momento delle due squadre—
La Vis Pesaro, quinta con 27 punti, sta vivendo una stagione positiva e punta a restare stabilmente nelle zone alte del Girone B. Roberto Stellone si affida al 3-4-1-2, cercando equilibrio tra solidità difensiva e qualità offensiva con Paola a supporto di Stabile e Nicastro.
Il Pineto, quarto a 28 punti, arriva allo scontro diretto con grande fiducia. Ivan Tisci propone il 4-2-3-1, modulo che garantisce compattezza e soluzioni offensive, con Bruzzaniti e D’Andrea pronti a colpire alle spalle della difesa avversaria.
Le probabili formazioni di Vis Pesaro-Pineto—
La Vis Pesaro dovrebbe confermare il 3-4-1-2, assetto ormai collaudato. Il Pineto risponde con il 4-2-3-1, cercando equilibrio e rapidità nelle transizioni.
Vis Pesaro (3-4-1-2): Pozzi, Ceccacci, Tonucci, Di Renzo, Vezzoni, Paganini, Pucciarelli, Tavernaro, Paola, Stabile, Nicastro. Allenatore: Roberto Stellone
Pineto (4-2-3-1): Tonti, Baggi, Postiglione, Frare, Borsoi, Lombardi, Germinario, Pellegrino, Schirone, Bruzzaniti, D'Andrea. Allenatore: Ivan Tisci
