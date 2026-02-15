Dove vedere Vis Pesaro-Pineto in diretta TV e in streaming LIVE

La partita sarà trasmessa in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet, piattaforme che consentono la visione degli eventi sportivi previa registrazione. È sufficiente creare un conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro per seguire Vis Pesaro-Pineto e molte altre gare di Serie C.