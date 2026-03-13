Vis Pesaro-Ternana: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Vis Pesaro-Ternana in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 13 marzo 2026 (modifica il 13 marzo 2026 | 17:32)

La partita tra Vis Pesaro e Ternana, prevista per sabato 14 marzo 2026 alle 17:30, rappresenta un confronto significativo nel Girone B di Serie C. Entrambe le formazioni puntano a consolidare la propria posizione in classifica per restare in corsa per un posto nei playoff.

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Il momento delle due squadre — Al momento la Vis Pesaro occupa il decimo posto con 39 punti, conquistati grazie a 9 vittorie, 12 pareggi e 8 sconfitte. La squadra marchigiana ha dimostrato una buona organizzazione difensiva, con 31 reti realizzate e 29 incassate. Tuttavia, il rendimento nelle partite casalinghe allo stadio “Benelli” è stato piuttosto incostante, con 5 successi, 6 pareggi e 3 sconfitte.

La Ternana, invece, si trova attualmente al quinto posto con 42 punti, frutto di 13 vittorie, 8 pareggi e 8 sconfitte. La formazione umbra può contare su un reparto offensivo più produttivo, avendo segnato 36 gol e subendone 29. Anche lontano dal proprio stadio la squadra ha mostrato una discreta solidità, con un bilancio di 5 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte in trasferta. L’ultimo confronto diretto tra le due squadre, disputato poche settimane fa, si è chiuso sull’1-1, confermando il grande equilibrio tra i due club.

Per quanto riguarda lo stato di forma recente, la Vis Pesaro ha raccolto 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime cinque partite. La Ternana, invece, arriva alla sfida con 3 vittorie e 2 sconfitte, senza pareggi, mostrando un momento complessivamente positivo sia dal punto di vista fisico che mentale. Tutti questi elementi potrebbero incidere sull’andamento e sul risultato finale dell’incontro.