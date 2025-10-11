Vis Pesaro-Torres, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Scopri dove seguire uno dei match più avvincenti che propone la prossima giornata di Serie C.

Lorenzo Maria Napolitano 11 ottobre 2025 (modifica il 11 ottobre 2025 | 12:32)

La pausa per le Nazionali non ferma il fascino della Serie C. Nel week-end andrà in scena la nona giornata del campionato, ed il calendario propone diversi match interessanti. Tra questi, nel Gruppo B, c'è la sfida tra Vis Pesaro e Torres, partite entrambe con il freno a mano tirato e con tanta voglia di riscattarsi, invertendo il trend negativo. Il calcio d'inizio è fissato domani alle 12:30 e la partita potrà essere seguita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Serie C, Vis Pesaro-Torres: diretta tv e streaming LIVE del match — La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la sfida comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente in diretta live.

Il momento di forma delle due squadre — La Vis Pesaro e la Torres sono tra le squadre ad aver iniziato peggio questo campionato di Serie C. Proprio per questo ci immaginiamo un match avvincente, che nessuna formazione vorrà perdere per cercare subito di scalare la classifica. La Vis Pesaro è a caccia di una vittoria che manca da quattro partite, in cui ha strappato tre pareggi ed una sconfitta. La Torres, invece, nelle ultime cinque giornate ha ottenuto soltanto due punti, e approccia al match con tre sconfitte di fila sulle spalle.

Visualizza questo post su Instagram

Le possibili formazioni di Vis Pesaro-Torres — Vis Pesaro (3-4-2-1): Pozzi; Beghetto, Tonucci, Ceccacci; Vezzoni, Pucciarelli, Paganini, Tavernaro; Di Paola, Giovannini; Di Castro.

Torres (3-4-2-1): Zaccagno; Fabriani, Antonelli, Mercadante; Scheffer, Brentan, Sala, Zecca; Starita, Di Stefano; Musso.