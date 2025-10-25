Vitoria-Corinthians in diretta streaming gratis: dove vedere la partita

Guarda VitoriaCorinthians in streaming gratis su Bet365: orario, analisi completa, formazioni della sfida salvezza del Brasileirao.

25 ottobre 2025

La 30ª giornata di Serie A brasiliana propone un duello che vale molto più dei tre punti. Il Vitoria, in piena lotta per non retrocedere, ospita un Corinthians ancora in cerca della giusta continuità per rilanciarsi verso la parte sinistra della classifica. Calcio d’inizio sabato 25 ottobre 2025 alle 21:00 nella caldissima cornice del Barradao. Guarda ora Vitoria-Corinthians GRATIS in diretta streaming su Bet365!

Dove vedere Vitoria-Corinthians in diretta streaming gratis su Bet365 — Il match sarà visibile in diretta streaming gratuita su Bet365, servizio riservato a tutti gli utenti registrati con un conto attivo sulla piattaforma. Per assistere alla gara sarà sufficiente accedere o creare un account Bet365, effettuare un deposito minimo di 5 euro per abilitare la funzione streaming e, una volta aperta la sezione dedicata agli eventi live, selezionare la voce “Vitoria-Corinthians”. Da lì si potrà seguire l’incontro sul proprio dispositivo con aggiornamenti in tempo reale, statistiche dettagliate e visualizzazioni grafiche dell’andamento del match.

Come stanno le squadre — Il Vitoria arriva a questa sfida con l’acqua alla gola. La squadra guidata da Jair Ventura occupa attualmente la 17ª posizione in classifica con 31 punti, un piazzamento che significherebbe retrocessione al termine del campionato. Nonostante la situazione delicata, i rossoneri di Bahia hanno mostrato segnali incoraggianti nelle ultime giornate, conquistando tre vittorie nelle ultime cinque partite, compreso l’importantissimo successo esterno contro il Santos. Al Barradao, storico impianto di Salvador, il Vitoria ha spesso trovato la spinta del proprio pubblico riuscendo a costruire la maggior parte dei suoi risultati positivi. La squadra segna con una discreta continuità, ma la fase difensiva è rimasta finora un problema evidente, con troppi gol concessi nei momenti decisivi.

Il Corinthians, invece, vive una stagione molto più incostante. La formazione allenata da Dorival Junior è undicesima con 36 punti: numeri lontani dalle ambizioni tradizionalmente legate al Timão. Il rendimento è altalenante e, soprattutto, fuori casa la squadra fatica a essere pericolosa e concreta. Le sole tre vittorie esterne raccolte fin qui raccontano una squadra che fuori da São Paulo perde identità, intensità e sicurezza. La vittoria sull’Atlético Mineiro ha sicuramente riportato un po’ di fiducia nell’ambiente, ma la continuità resta ancora tutta da trovare. Anche sul piano offensivo i bianconeri non hanno brillato, alternando fiammate individuali a lunghi momenti di sterilità sotto porta. Ci si affida a Memphis Depay per portare a casa i tre punti.

Le probabili formazioni di Vitoria-Corinthians — Vitoria (5-4-1): Arcanjo, Ramon, Camutanga, Halter, Ze Marcos, Claudinho, Matheuizinho, Lopes, Erick, Cantalapiedra, Kayzer. Allenatore: Ventura.

Corinthians (3-5-2): Souza, Torres, Henrique, Caca, Bidu, Raniele, Martinez, Bidon, Yuri Alberto, Negao, Depay. Allenatore: Dorival Junior.

