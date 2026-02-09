Lo streaming gratis della gara di campionato Vitoria-Flamengo: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 9 febbraio - 11:30

Il campionato brasiliano propone una sfida interessante nella notte italiana tra martedì 10 febbraio e mercoledì 11 febbraio alle ore 01:30, quando Vitoria e Flamengo si affrontano in una gara già significativa per l’andamento iniziale della stagione. I padroni di casa arrivano all’appuntamento con 3 punti in due partite, mentre gli ospiti hanno raccolto 1 punto nelle prime due uscite. Numeri che raccontano un confronto aperto, nel quale entrambe le squadre cercano risposte immediate.

Dove vedere Vitoria-Flamengo in diretta TV e streaming LIVE — La partita è disponibile in diretta streaming per tutti gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet. È sufficiente mantenere il conto attivo per accedere alla visione del match e seguire l’incontro live, con statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.

Il momento delle due squadre — Il Vitoria, forte dei 3 punti conquistati nelle prime due giornate, punta a dare continuità al proprio avvio di stagione. La squadra di Jair Ventura prova a costruire i risultati attraverso intensità e organizzazione, cercando soprattutto di sfruttare il fattore campo per mettere in difficoltà avversari di livello superiore.

Il Flamengo, fermo a 1 punto dopo due partite, è chiamato a una reazione. La formazione guidata da Filipe Luis ha qualità e profondità di rosa, ma deve ritrovare brillantezza e concretezza per risalire rapidamente la classifica e non perdere contatto con le posizioni di vertice.

Le probabili formazioni di Vitoria-Flamengo — Il Vitoria dovrebbe confermare il 4-3-3, modulo che garantisce equilibrio tra i reparti e permette di sfruttare l’ampiezza offensiva, con un centrocampo chiamato a sostenere sia la fase di costruzione sia quella di copertura.

Il Flamengo risponde con lo stesso 4-3-3, puntando su un possesso palla più ragionato e su una manovra offensiva fluida, con l’obiettivo di alzare il ritmo e creare superiorità negli ultimi metri.

Vitoria (4-3-3): Sena, Gean, Filho, Riccieli, Antonio, Ronald, Vieira, Miraima, Saverio, Lawan, Osvaldo. Allenatore: Jair Ventura

Flamengo (4-3-3): Rossi, Vina, Pereira, Ortiz, Royal, De La Cruz, Ninguez, Lino, Carrascal, Bruno Henrique, De Arrascaeta. Allenatore: Filipe Luis