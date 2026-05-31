La rivincita arriva in fretta, quasi senza lasciare il tempo di smaltire emozioni e rimpianti. Voluntari e Hermannstadt tornano infatti ad affrontarsi lunedì 1 giugno alle ore 19:30 allo Stadionul Anghel Iordanescu, appena una settimana dopo il rocambolesco 3-2 che ha premiato la formazione di Sibiu. Una distanza temporale così breve rende questa sfida ancora più interessante: da una parte il desiderio dei padroni di casa di cancellare immediatamente la delusione dell'ultimo confronto, dall'altra la volontà degli ospiti di confermare quanto mostrato sul campo e ribadire la propria superiorità nel doppio confronto. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI VOLUNTARI-HERMANNSTADT CLICCA SU BET365.

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Momento delle due squadre

Ilsi presenta a questo appuntamento con sensazioni contrastanti. La sconfitta subita nell'ultimo confronto diretto ha interrotto una fase particolarmente positiva, ma il percorso recente resta comunque molto incoraggiante., un pareggio e soltanto due sconfitte, mostrando una notevole capacità di costruire occasioni e trovare continuità offensiva. I diciotto gol realizzati nello stesso periodo testimoniano una squadra che raramente rinuncia ad attaccare e che davanti al proprio pubblico riesce spesso ad alzare ritmo e intensità. Proprio il fattore campo potrebbe rappresentare una risorsa importante per provare a riequilibrare i conti con l'Hermannstadt.

L'Hermannstadt arriva invece con il morale rafforzato dal successo ottenuto pochi giorni fa. La formazione di Sibiu ha dimostrato di attraversare un momento piuttosto stabile, come confermano i risultati raccolti nelle ultime dieci uscite ufficiali: quattro vittorie, quattro pareggi e appena due sconfitte. La squadra riesce a mantenere un buon equilibrio tra fase offensiva e organizzazione difensiva, caratteristica che le ha consentito di restare competitiva contro avversari di diverso livello. Le sedici reti segnate nelle ultime dieci partite confermano inoltre una discreta efficacia negli ultimi metri. Forte del risultato dell'andata, l'Hermannstadt proverà ora a gestire le pressioni e sfruttare gli spazi che inevitabilmente il Voluntari sarà chiamato a concedere.

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