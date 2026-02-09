Warriors-Memphis: dove vedere la NBA in Streaming e in Tv

Al Chase Center di San Francisco va in scena una sfida di Western Conference tra due squadre con identità molto diverse: Golden State Warriors-Memphis Grizzlies. Golden State punta su ritmo offensivo, circolazione di palla e letture, mentre Memphis cerca di sporcare il gioco, abbassare l’efficienza avversaria e vincere la battaglia atletica.
Qui Golden State Warriors—
Golden State continua a essere una squadra di letture e flusso offensivo. Anche con rotazioni adattate, il sistema di Steve Kerr mantiene struttura: blocchi lontano dalla palla, handoff e triple in ritmo. Quando la percentuale dall’arco sale, i parziali arrivano rapidamente.
Qui Memphis Grizzlies—
Memphis si presenta con un assetto più muscolare che creativo. Senza il principale creatore di gioco, l’attacco è più prevedibile ma resta intenso grazie a rimbalzi offensivi, tagli e gioco interno. La difesa prova a rompere il ritmo avversario con contatti e pressione sulla palla.
