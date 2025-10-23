Segui Warriors-Nuggetsin streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NBA.

Terza notte della nuova stagione NBA: i Golden State Warriors ospitano i Denver Nuggets al Chase Center di San Francisco. Il match si giocherà mercoledì 23 ottobre alle ore 4 di notte italiane in un match molto atteso nella western conference.

Warriors-Nuggets, statistiche pre match — I Golden State Warriors hanno iniziato la loro stagione nell'opening night battendo i Los Angeles Lakers a dominciali nel derby californiano. La sfida, con l'assenza del losangelino Lebron James si è chiusa 119-109 per i gialloblu grazie a uno strappo decisivo nel terzo quarto di gioco. Fra i giocatori più performanti degli ospiti citiamo Butler ha che messo a referto 31 punti, 5 rimbalzi e 4 assist.

Prima stagionale in assoluto per i Denver Nuggets. I campioni del 2022 nella scorsa stagione hanno terminato la regular season quarti nella western conference con un record di 50 vittorie e 32 sconfitte. Nei playoff Denver ha prima battuto i Clippers nel primo turno 4-3 e poi ha invece gettato la spugna proprio in gara 7 contro OKC, futuri campioni. Nel 2024/2025 Warriors e Nuggets si sono incrocate solo 3 volte con 2 vittorie per Dever e 1 (l'ultima in ordine cronologico) ad aprile per Golde State.

I probabili quintetti di partenza di Warriors-Nuggets — I padroni di casa dovrebberro schierare lo stesso quintetto base visto contro i Lakers: Podziemski playmaker, Curry guardia, Kuminga ala piccola, Butler ala grande e Green centro. Ospiti senza infortunati e indisponibili di vario tipo quindi col quintetto ideale: Murray play, Braun guardia, C.Johnson ala piccola, Gordon ala grande e Jokic centro.

GOLDEN STATE WARRIORS - Podziemski, Curry, Kuminga, Butler, Green. All.Kerr.

DENVER NUGGETS - Murray, Braun, C.Johnson, Gordon, Jokic. All. Adelman

