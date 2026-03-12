La sfida NBA tra Warriors e Timberwolves si gioca nella notte tra venerdì 13 marzo e sabato 14 marzo alle ore 03:00. I Warriors vogliono sfruttare il fattore campo per consolidare la loro posizione nella Western Conference e continuare la striscia positiva, mentre i Timberwolves puntano a un successo esterno per scalare la classifica e rafforzare le ambizioni playoff.