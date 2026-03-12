La sfida NBA tra Warriors e Timberwolves si gioca nella notte tra venerdì 13 marzo e sabato 14 marzo alle ore 03:00. I Warriors vogliono sfruttare il fattore campo per consolidare la loro posizione nella Western Conference e continuare la striscia positiva, mentre i Timberwolves puntano a un successo esterno per scalare la classifica e rafforzare le ambizioni playoff.
La diretta streaming
Warriors-Timberwolves diretta tv live: dove vedere la NBA in streaming gratis
Hai tre possibilità per guardare Warriors-Timberwolves in streaming gratis:
Dove vedere Warriors-Timberwolves in diretta TV e in streaming LIVE—
La diretta di Warriors-Timberwolves è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli utenti registrati: aprendo un nuovo conto tramite il link dedicato e mantenendo il conto attivo oppure effettuando una scommessa, si ottiene accesso allo streaming live del match e a statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori.
Attivando un account su Sisal, Lottomatica o Goldbet, è possibile seguire gratuitamente la diretta di Warriors-Timberwolves.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet
Come accedere allo streaming—
Il momento delle due squadre—
I Warriors cercheranno di imporre ritmo offensivo e sfruttare le giocate chiave dei loro tiratori per controllare la partita.
I Timberwolves proveranno a rispondere con solidità difensiva e circolazione di palla per creare opportunità e portare a casa un successo importante in trasferta.
Per seguire lo streaming gratis di Warriors-Timberwolves, è sufficiente registrarsi su Goldbet tramite il link dedicato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA