Dove vedere Washington Wizards-Los Angeles Lakers in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Washington Wizards-Los Angeles Lakers: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 30 gennaio 2026 (modifica il 30 gennaio 2026 | 01:02)

Domani alle 01:00 di notte italiana parata di stelle in quel di Washington. Ad affrontare gli Wizards, infatti, ci saranno i Los Angeles Lakers di LeBron James e Luka Doncic. La squadra gialloviola non si presenta al match nel migliore dei modi, ma per centrare l'obiettivo playoff è necessario inanellare vittorie per cerchiare di non compromettere l'obiettivo stagionale.

Hai tre possibilità per vedere Washington Wizards-Los Angeles Lakers in streaming gratis

Washington Wizards-Los Angeles Lakers sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati.

Il momento di forma delle due squadre — I Los Angeles Lakers si presentano al match al quinto posto della Western Conference e con 28 vittorie a referto. Gli ultimi risultati della franchigia californiana, però, sono altalenanti. I numeri parlano chiaro: 5 vittorie e 5 sconfitte nelle ultime dieci, reduci da una vittoria in casa dei Cleveland Cavaliers in cui è arrivato un sonoro 129-99. Doncic e LeBron non hanno ancora trovato l'alchimia perfetta, ma dovessero trovarla prima dei playoff in pochi potrebbero contenere questo tandem.

Nonostante questo non sia il miglior momento di forma dei Lakers, sono comunque favoriti sui Washington Wizards. Loro infatti sono ultimi in Eastern Conference con una sola vittoria strappata nelle ultime dieci partite. Risultati che non possono prevedere posizione diversa da quella che occupano attualmente, con sole undici vittorie conquistate in stagione. L'ultimo successo è stato proprio nel match precedente contro i Portland Trail Blazers, sconfitti per 115-111.

I probabili quintetti di Washington Wizards-Los Angeles Lakers — I Los Angeles Lakers proveranno ancora a lavorare sul rapporto tra LeBron e Doncic, con LaRavia e Smart a coadiuvare il loro modo di giocare. Gli Wizards, invece, proveranno a dare continuità al quintetto sceso in campo nel match contro Portland.

Washington Wizards: B. Coulibaly, K. Middleton, A. Sarr, T. Johnson, C.J. McCollum

Los Angeles Lakers: L. James, J. LaRavia, D. Ayton, M. Smart, L. Doncic