La pioggia in Irlanda sembra sempre sapere qualcosa prima degli altri. Venerdì 15 maggio 2026, alle ore 20:45, il Waterford ospiterà una partita sporca di pressione, silenzi e paura, quasi come una scena da vecchio poliziesco europeo. Waterford FC contro Derry City FC è una sfida che porta con sé dettagli da osservare attentamente: una squadra che non vince da troppo tempo, un’altra che continua a galleggiare tra occasioni perse e pareggi infiniti. Come direbbe l’ispettore Derrick, in certe notti non bisogna guardare soltanto il risultato, ma gli sguardi, i movimenti, la tensione nascosta dietro ogni errore. E qui la tensione si sentirà eccome. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI WATERFORD-DERRY CITY CLICCA SU BET365.

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Dove vedere Waterford-Derry City in diretta TV ed in streaming LIVE

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Il momento delle due squadre

Il Waterford continua a vivere una stagione estremamente complicata e la classifica inizia a diventare pesantissima anche dal punto di vista mentale. Ultimo posto con appena 6 punti raccolti in 15 partite, nessuna vittoria conquistata fino a questo momento e una difesa che continua a concedere troppo: 32 gol subiti rappresentano uno dei peggiori dati dell’intera League of Ireland. Il netto 4-1 subito contro il St Patrick’s ha confermato ancora una volta tutte le difficoltà della squadra, soprattutto quando gli avversari riescono ad aumentare ritmo e intensità offensiva. Eppure, dentro questo momento negativo, il Waterford continua a mostrare piccoli segnali di resistenza. John Mahon resta uno dei pochi riferimenti affidabili dietro, mentre Padraig Amond prova ancora a trascinare il reparto offensivo con esperienza e personalità. Il problema principale resta l’enorme quantità di occasioni concesse: gli avversari arrivano troppo facilmente al tiro e spesso controllano completamente il possesso della partita.

Il Derry City, dall’altra parte, arriva a questa sfida dopo la sconfitta per 1-0 contro il Drogheda United, risultato che ha rallentato nuovamente la rincorsa alle posizioni più alte della classifica. La squadra nordirlandese occupa il quinto posto con 19 punti ma continua a vivere una stagione estremamente altalenante: tanti pareggi, poche vittorie e la sensazione di una squadra che spesso costruisce tanto senza riuscire a concretizzare abbastanza. Nonostante questo, il Derry mantiene una struttura di gioco molto organizzata. Michael Duffy continua ad essere il giocatore più creativo e imprevedibile negli ultimi trenta metri, mentre James Clarke resta il principale terminale offensivo della squadra. Il dato interessante riguarda la fase difensiva: il Derry concede poco, ma fatica tremendamente quando deve rompere difese basse e squadre chiuse nella propria metà campo.

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