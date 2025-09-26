derbyderbyderby streaming Watford-Hull: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

Watford-Hull: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

L'emozioni del calcio inglese per una sfida di assoluto cartello. Ecco cosa fare per non perdersi nemmeno un minuto della partita
Michele Massa

Tra le partite che andranno in scena sabato 27 settembre, c'è anche la sfida di Championship tra Watford e Hull. Una partita che promette gol e spettacolo oltre ad un carico di storia e tradizione che rende unica questa sfida.

Dove vedere Watford-Hull in diretta TV e in streaming LIVE

Con Bet365 puoi seguire Watford-Hull GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365, in modo semplice e veloce. Il servizio è fruibile senza costi per tutti gli utenti già registrati e non: è sufficiente creare un nuovo account tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo all’ampio palinsesto di partite disponibile su Bet365. Ma anche a un ricco pacchetto di statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e giocatori. Ideale per analizzare ogni momento della gara.

Il momento delle due squadre

Il Watford attraversa un momento complicato, trovandosi al ventunesimo posto della classifica con appena 5 punti raccolti in 6 gare. Il bilancio parla di una vittoria, due pareggi e tre sconfitte, con un computo reti di 5 gol fatti e 7 subiti.

Situazione leggermente migliore per l’Hull City, attualmente quattordicesimo con 8 punti. La formazione ha ottenuto due successi, due pareggi e due ko, realizzando 10 reti ma incassandone 12. Tuttavia, fuori casa i “Tigers” faticano: nelle ultime tre trasferte hanno raccolto soltanto due pareggi e una sconfitta.

Guidato da Paulo Pezzolano, il Watford vive una fase di transizione e ha bisogno di risultati per risalire la graduatoria. Nell’ultimo turno è arrivato un pesante 0-1 interno contro il Millwall FC, un ko che ha inevitabilmente intaccato il morale della squadra. Di contro, l’Hull City si presenta con fiducia dopo il convincente 3-1 casalingo contro il Southampton FC, un successo che può dare ulteriore slancio al gruppo allenato da Sergej Jakirović.

Le probabili formazioni di Watford-Hull

WATFORD (4-3-3): Baxter; Alleyne, Keben, Pollock; F Mendy, Sissoko, Louza, Kyprianou, Bola; Irankunda, Kjerrumgaard

HULL (4-2-3-1): Pandur; Coyle, Egan, Hughes, Giles; Hadziahmetovic, Lundstram; Akintola, Gelhardt, Joseph; McBurnie

