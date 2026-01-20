Watford-Portsmouth in diretta: orario, formazioni e dove vederla

Watford-Portsmouth è in programma mercoledì 21 gennaio 2026 alle 20:45. Match valido per la Championship inglese. Il Watford punta ai playoff, il Portsmouth deve difendersi dalla zona retrocessione

Stefano Sorce 20 gennaio - 17:15

Vicarage Road diventa crocevia di ambizioni opposte. Watford-Portsmouth si sfidano mercoledì 21 gennaio 2026 alle ore 20:45 in una partita che vale tantissimo per entrambe: i padroni di casa cercano il rilancio in zona playoff, gli ospiti devono difendersi dalla minaccia retrocessione. Due squadre con pressioni diverse, ma lo stesso bisogno disperato di punti.

Hai tre possibilità per seguire Watford-Portsmouth

Dove vedere Watford-Portsmouth in diretta tv e streaming — Il match Watford-Portsmouth potrà essere seguito in diretta streaming su Sisal, Goldbet e Lottomatica da tutti gli utenti registrati. Una volta completata la registrazione e effettuato un deposito minimo di 10 euro, l’evento sarà accessibile nella sezione live. La visione sarà disponibile su smartphone, tablet e computer. Durante la diretta saranno consultabili dati aggiornati, statistiche live e informazioni sui protagonisti della gara.

Il momento delle due squadre — Il Watford arriva a questo appuntamento dopo un brusco stop. Gli Hornets avevano costruito una striscia positiva di sette partite senza sconfitte tra dicembre e inizio gennaio, riaccendendo il sogno promozione. Poi sono arrivate due docce fredde: il pesantissimo 5-1 subito dal Bristol City in FA Cup e il ko interno per 2-0 contro il Millwall. Risultati che hanno fatto scivolare la squadra di Javi Gracia all’ottavo posto in classifica. Nonostante ciò, il rendimento casalingo resta un punto di forza: otto vittorie, quattro pareggi e solo due sconfitte in 14 partite a Vicarage Road. Con un successo, il Watford potrebbe rientrare subito nella zona playoff e rilanciare la propria corsa verso la Premier League.

Situazione molto più delicata per il Portsmouth. La vittoria per 1-0 contro lo Sheffield Wednesday nell’ultimo turno ha permesso ai Pompey di uscire momentaneamente dalla zona retrocessione, ma la classifica resta preoccupante. I ragazzi di Mousinho sono 21esimi con 28 punti, frutto di 7 vittorie, 7 pareggi e 11 sconfitte. Un dato però può far sperare: il Portsmouth ha diverse partite da recuperare rispetto alle rivali e potrebbe sfruttarle per guadagnare terreno. All’andata, contro il Watford, arrivò un pareggio per 2-2 che dimostra come la squadra sia capace di colpire anche avversari di livello superiore.

Le probabili formazioni — Gracia potrebbe cambiare qualcosa dopo le ultime sconfitte. In porta Selvik, difesa con Abankwah, Pollock, Keben e Bola. A centrocampo spazio a Maamma, Kyprianou, Louza e Ince, mentre davanti agiranno Chakvetadze e Kjerrumgaard.

Mousinho dovrebbe confermare il 4-2-3-1. Tra i pali Schmid, linea difensiva composta da Devlin, Shaughnessy, Poole e Swanson. In mezzo al campo Dozzell e Pack, mentre sulla trequarti agiranno Segecic, Swift e Chaplin alle spalle dell’unica punta Bishop.

Watford: Selvik, Abankwah, Pollock, Keben, Bola, Maamma, Kyprianou, Louza, Ince, Chakvetadze, Kjerrumgaard

Portsmouth: Schmid, Devlin, Shaughnessy, Poole, Swanson, Dozzell, Pack, Segecic, Swift, Chaplin, Bishop.