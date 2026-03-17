Watford-Wrexham: probabili formazioni e streaming gratis

Watford-Wrexham si gioca martedì 17 marzo 2026 alle ore 20:45 al Vicarage Road per il campionato di Championship

Stefano Sorce 17 marzo - 00:10

Il Vicarage Road ospita una sfida importante della Championship inglese: Watford-Wrexham si affrontano martedì 17 marzo 2026 alle ore 20:45, in una gara che può incidere sulla corsa ai playoff. Gli ospiti vogliono consolidare la propria posizione tra le prime sei, mentre i padroni di casa cercano punti per rientrare nella lotta promozione.

Vuoi vedere Watford-Wrexham in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Watford-Wrexham sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA

Dove vedere Watford-Wrexham in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Il momento delle due squadre — Il Wrexham arriva alla partita in sesta posizione e continua a inseguire un posto nei playoff. Dopo due sconfitte consecutive contro Chelsea e Hull City, la squadra gallese ha reagito nel derby con lo Swansea, vincendo 2-0 e rilanciando le proprie ambizioni. La formazione guidata da Phil Parkinson ha dimostrato grande solidità soprattutto in trasferta, dove ha raccolto 27 punti in 17 partite, con appena quattro sconfitte. Con nove giornate ancora da disputare, il Wrexham si trova a pochi punti dal quinto posto e vuole mantenere il vantaggio sulle squadre inseguitrici.

Il Watford, invece, occupa il 10° posto in classifica, a otto punti proprio dal Wrexham. La squadra allenata da Ed Still ha ottenuto otto punti nelle prime sei partite sotto la sua guida, con un bilancio di due vittorie, due pareggi e due sconfitte. Nell’ultimo turno i londinesi sono stati battuti 3-1 dallo Stoke City, un risultato che ha rallentato la rincorsa alla zona playoff. Per restare agganciati alla lotta promozione, il Watford ha bisogno di tornare a vincere davanti al proprio pubblico.

Probabili formazioni di Watford-Wrexham — Il Watford dovrebbe schierarsi con un 4-4-2. In porta Selvik, con la difesa composta da Abankwah, Pollock, Mfuni e Bola. A centrocampo agiranno Ince, Louza, Mendy e Chakvetadze, mentre in attacco la coppia dovrebbe essere formata da Irankunda e Kjerrumgaard.

Il Wrexham dovrebbe rispondere con un 3-4-2-1. Tra i pali Okonkwo, con Cleworth, Hyam e Doyle nella difesa a tre. Sulle corsie laterali agiranno Kabore e Vyner, con O'Brien e Thomason a centrocampo. Sulla trequarti Rathbone e Broadhead supporteranno l’attaccante Smith.

Watford (4-4-2): Selvik; Abankwah, Pollock, Mfuni, Bola; Ince, Louza, Mendy, Chakvetadze; Irankunda, Kjerrumgaard.

Wrexham (3-4-2-1): Okonkwo; Cleworth, Hyam, Doyle; Kabore, Vyner, O'Brien, Thomason; Rathbone, Broadhead; Smith.

Vuoi vedere Watford-Wrexham in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui

Per non perderti nemmeno un minuto del match Watford-Wrexham sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA